26 طرح کشاورزی در ایلام به بهره برداری می رسد

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشاورزی مهمترین ظرفیت استان ایلام برای توسعه و اشتغال است و هم اکنون بیش از 30 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است.

وی بیان داشت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بی نظیری در بخش تولید گندم، گوشت سفید و قرمز، صیفی جات، میوه ..دارد که علاوه بر تامین نیاز استان به دیگر نقاط کشور نیز ارسال می کند.

این مسئول بیان داشت: توسعه سطح زیرکشت محصولات باغی در مناطق مستعد استان به صورت آبی و دیم یکی از مهمترین ضروریات استان در بخش کشاورزی است.

وی عنوان کرد: در هفته جهاد کشاورزی 26 طرح در نقاط مختلف اسان ایلام برای توسعه این بخش در استان به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: در این طرح در زمینه های مختلف از جمله مرغداری، پرواربندی، باغی و ..است که با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

این مسئول افزود: با اجرای این طرحها علاوه بر توسعه بخش کشاورزی استان، زمینه اشتغال بیش 120 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم را فراهم می کند.