برخی بیمارستانهای شهرستانهای فارس تا یکسال آینده به اتوکلاو تجهیز می شوند

علیرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تقریبا تمامی بیمارستان های شیراز، اعم از خصوصی و دولتی، به دستگاه اتوکلاو تجهیز شده اند.

وی افزود: در شیراز تنها چند بیمارستان که میزان زباله های عفونی آنها خیلی کم است مانند بیمارستان ابن سینا که یک بیمارستان روان پزشکی است اتوکلاو ندارند. این بیمارستان ها برای امحاءزباله های خود با دیگر بیمارستان ها قرارداد دارند تا از اتوکلاو آنها استفاده کنند.

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در حال حاضر از نظر تجهیز بیمارستان ها به اتوکلاو، مشکل در دیگر شهرستان های فارس است.

وی با اشاره به اینکه تجهیز بیمارستانها به اتوکلاو برنامه ی جدیدی است که در طول چند سال اخیر در سطح کشور به اجرا در آمده، عنوان کرد: هنوز خیلی از شهرهای ایران فاقد این امکانات هستند و اینکه بیمارستان های بعضی شهرستانهای فارس اتوکلاو ندارند، چیزی نیست که مختص فارس باشد.

منصوری با بیان اینکه تجهیز بیمارستان های دیگر شهرستان های فارس به اتوکلاو نیازمند پیش زمینه هایی مانند ساخت محل دستگاه است، گفت: تا یک سال آینده بیمارستان های بعضی شهرستن های فارس، به اتوکلاو تجهیز می شوند.