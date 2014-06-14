335 هزار مسافر در دو ماه نخست امسال از خدمات راه آهن شرق استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم اقبالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به عملکرد راه آهن شرق اشاره و اظهار کرد: طی دو ماه نخست سال جاری 335 هزار و 760 مسافر در راه آهن شرق جابجا شده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل 233 هزار و 720 مسافر بوده است.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته یک میلیون و 361 هزار مسافر در این ناحیه جابجا شده اند؛ افزود: این میزان در سال 91 تعداد یک میلیون و 182 هزار و 280 مسافر بوده است.

اقبالی با بیان اینکه در این مدت یک میلیارد و 13 میلیون و 623 هزار و 300 تن کیلومتر بار ناخالص در این ناحیه حمل شده است؛ افزود: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 712 میلیون و 606 هزار و 890 تن کیلومتر بوده که از رشد 42 درصدی برخودار شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته چهار میلیارد و 589 میلیون و 566 هزار و 892 تن کیلومتر بار ناخالص در این ناحیه حمل شده است؛ افزود: این میزان در سال 91 بالغ بر سه ميليارد و 622 ميليون و 119 هزار و 900 تن‌ کيلومتر بوده است.

61 هزار تن زغال سنگ در راه آهن شرق حمل شده است

مدیرکل راه آهن شرق با بیان اینکه طی دو ماه نخست سال جاری 61 هزار و 270 تن زغال سنگ در راه آهن شرق حمل شده است، اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 199 درصد افزایش یافته است.

اقبالی با اشاره به اینکه در سال گذشته در این ناحیه 169 هزار و 15 تن زغال سنگ حمل شده است، افزود: این میزان در سال 91 بیش از 26 هزار و 345 تن بوده است.

وی ادامه داد: طی دو ماه نخست امسال 554 هزار و 367 تن سنگ آهن در این ناحیه حمل شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد داشته است و این میزان در مدت مشابه سال گذشته 369 هزار و 559 تن بوده است.

اقبالی با اشاره به اینکه در دو ماه امسال 577 میلیون و 593 هزار و 650 تن کیلومتر بار خالص حمل شده است، تصریح کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته 379 میلیون و 811 هزار و 970 تن بوده است.

وی در پایان افزود: در سال گذشته دو ميليارد و 520 ميليون و 87 هزار و 591 تن‌ کيلومتر بار خالص در اين ناحيه حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد رشد داشته است.