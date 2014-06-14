رکورد فروش در بزرگترین تولیدکننده قیر خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین یزدانی با بیان مطلب فوق افزود: علی رغم محدودیت های موجود و با گذشت تنها 6 ماه از حضور تیم مدیریتی جدید، این شرکت توانسته است تمامی شاخص‌های اقتصادی شرکت را بهبود ببخشد و هم اکنون به عنوان برترین شرکت هلدینگ نفت، گاز، پتروشیمی تامین (هلدینگ تحت شستا) فعالیت داشته باشد.



وی با اشاره به قراردادهای بلندمدت منعقد شده، گفت: این شرکت هم اکنون با عقد قراردادهای بلندمدت با وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری‌ها توانسته است بازار با ثباتی در داخل برای خود ایجاد کند به نحوی که تنها در 2 قرارداد خود تا 600 هزار تن تعهد فروش دارد، همچنین شهرداری‌ها نیز با توجه به تسهیلات ویژه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته است، تمایل زیادی به عقد قرارداد نشان می دهند که در کنار مشتریان داخلی دیگر که با تغییر ساختار فروش این شرکت روز به بروز به تعداد آنها نیز افزوده می شود، پاسارگاد را در شرایط مطلوبی قرار داده است که شکستن رکورد فروش 500 هزار تن در سه ماهه اول از نتایج آن بوده است.



یزدانی در خصوص صادرات نیز گفت: بازار صادراتی نیز از نظر دور نمانده است، ایجاد تنوع در ترم‌های تحویل و برنامه ریزی مناسب برای این بازار به مدد گشایش های صورت گرفته در حوزه دیپلماسی امکان واریز وجه مشتریان به صورت دلاری را فراهم آورده است که این مسأله گام‌های این شرکت را در افزایش فروش و تنوع مشتریان صادراتی شکل داده است. البته نباید سیاست‌های مهندس دلاویز، مدیرعامل نفت پاسارگاد در افزایش و تنوع مشتریان را از نظر دور داشت که این امر، ضمن کاهش وابستگی به مشتریان خاص موجب افزایش چانه زنی این شرکت نیز شده است.



وی افزود: در طی 6 ماه گذشته حدود 640 هزار تن فروش صادراتی داشتیم که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حدود 30 درصد رشد نشان می دهد که البته رشد 73 درصدی تحویل قیر به مشتریان در مدت مشابه نیز قابل توجه است.



یزدانی با اشاره به مسأله تولید و عملیات نیز گفت: در زمینه تولید، مدیران تولید و عملیات نفت پاسارگاد معتقدند تحول مدیریتی موجب افزایش راندمان و بهره وری شرکت شده است به طوری‌که در حال حاضر پیش بینی تحقق بودجه دو میلیون تنی تولید در پایان سال دست یافتنی است.



وی با اشاره به اینکه در بازار رقابتی حضور داریم، افزود: این موفقیت‌ها در حالی است که با افزایش رقبا در زمینه تولید قیر و همچنین افزایش عرضه کنندگان و یک بازار رقابتی مواجه هستیم، البته این شرکت در دریافت خوراک در ماه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه بود، اما تصمیم دولت در عدم واگذاری پالایشگاه‌ها و تداوم تصدی گری دولت در این زمینه دور نمای مناسبی برای شرکت نشان می دهد که این خبر خوبی برای سهامداران است.



یزدانی همچنین با اشاره به طرح‌های توسعه ای این شرکت، افزود: در زمینه طرح‌های توسعه ای نیز کارهای ارزنده ای در حال اجرا و پیگیری می باشد که مهمترین آن، طرح توسعه آبادان است. در حال حاضر ظرفیت عرضه محصول در کارخانه آبادان 500 تن در روز و به طور کامل قیر تولیدی پالایشگاه آبادان می باشد که با نرخ 95 درصد قیمت عرضه داخلی قیر خریداری می گردد درحالی که پس از تکمیل و راه اندازی طرح توسعه کارخانه آبادان با دریافت VB به قیمت 83 درصد قیمت عرضه داخلی قیر و با ظرفیت 2400 تن در روز ضمن بازگشت سرمایه گذاری انجام شده کارخانه آبادان به یکی از سودده ترین کارخانه های پاسارگاد بدل خواهد شد و هچنین امکان افزایش ظرفیت تولید کارخانه تا حدود 5 برابر فراهم خواهد شد. این پروژه با حجم اشتغالزایی 15 نفر به صورت مستقیم و بیش از 250 نفر به صورت غیرمستقیم در حال حاضر عملیات نهایی ساختمان و نصب را طی می کند.



وی ادامه داد: در همین زمینه تکمیل ساختمان اداری کارخانه شیراز، احداث ساختمان مدیریت کارخانه اراک، نوسازی محوطه کارخانه تهران، احداث مخازن جدید به ظرفیت 2 هزار تن، احداث سیستم پساب صنعتی، احداث مخازن توسعه انبارش کارخانه شیراز با حجم 26 هزار تن و همچنین احداث مخازن انبارش کارخانه بندرعباس با ظرفیت 5200 هزار تن از جمله برخی طرح های توسعه ای در حال اجراست.



یزدانی در پایان اشاره ای نیز به سهام این شرکت کرد و گفت: در زمینه بررسی سهام نفت پاسارگاد نیز علی رغم کاهش نوسان مقطعی این شرکت به فراخور نوسانات شاخص بورس، آینده خوبی را می توان برای سهامداران متصور بود. در حال حاضر حمایت از سهام این شرکت از اولویت‌های نفت پاسارگاد است و تمهیدات لازم نیز در این راستا صورت خواهد گرفت.