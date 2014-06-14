درمان جدید بیماران مبتلا به فلج صورت

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور مجید سمیعی در حاشیه برگزاری ششمین کنگره بین المللی جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میلاد تهران، در پاسخ به پرسش یافتن راه درمان جدیدی برای درمان فلج صورت گفت: اعصاب از داخل مغز تا ماهیچه‌های صورت راه دارد و هر قسمت از آن می‌تواند صدمه ببیند و البته مقداری مرتبط به چشم و گوش میانی و حلق و بینی است و بخشی متعلق به جراح پلاستیک است، بنابراین جراحی نداریم که به هر سه قسمت تسلط داشته باشد.

وی افزود: خودم دوره جراحی پلاستیک را گذراندم و سالیان دراز روی قسمتی که عصب از استخوان حلزونی رد می‌شود کار کردم، بنابراین به هر سه قسمت تسلط کامل دارم.

سمیعی گفت: به جهت تسلط توانستم نوع جدیدی از درمان برای ترمیم اعصاب صدمه دیده چه در تصادفات و چه در تومورها ارائه دهم.

وی در خصوص روش جدیدش نیز افزود: ما در صورت از بین رفتن عصب اصلی صورت از اعصاب زبان استفاده کرده و عصب صورت را به آن پیوند می‌زنیم.

پروفسور سمیعی ادامه داد: در گذشته باید عصب زبان را قطع می‌کردیم و بعد به صورت وصل می‌کردیم و مشکلات برای زبان رخ می‌داد اما راه جدید عصب صورت را پیوند زده و زبان نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

وی در خصوص راه‌اندازی مرکز علوم اعصاب ایران گفت: خدا را شکر در حال پیشرفت است و ما امیدواریم در اواخر سال آینده میلادی مرکز آماده باشد تا بتوانیم مرکز را رسما افتتاح کنیم.

رئیس جامعه جراحان مغز جهان افزود: فدراسیون جهانی در هفته پیش جلسه‌ای در لیسبون داشت، طبق پیشنهاد من جراحان مغز 150 تا 160 کشور برای افتتاح این مرکز حضور پیدا کنند که در صورت حضور یک کنگره بین المللی بزرگی با حضور جراحان مغز و اعصاب برگزار خواهد شد.

وی گفت: با افزایش کمکهای مادی، جوانانی که می‌خواهند کارهای جدید انجام دهند را حمایت کرده و در تمام دنیا نیز همین منوال و روند وجود دارد.

ششمین کنگره بین المللی جراحی مغز و اعصاب تا 25 خرداد ادامه دارد.