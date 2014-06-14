  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

زماني:

فقر اقتصادي و فرهنگي از عوامل اصلی وجود كودكان كار در خراسان شمالي است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول مركز كودكان كار و خياباني اداره كل بهزيستي خراسان شمالي فقر اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را از جمله عوامل وجود كودكان كار در این استان عنوان كرد.

ناهيد زماني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طي سال گذشته در خراسان شمالي 70 كودك بد سرپرست و بي سرپرست شناسايي شدند كه از اين تعداد 36 نفر را كودكان كار و خياباني تشكيل مي دهند.

به گفته وي كودكان كار و خياباني در استان بيشتر در سنين هشت تا 14 سال قرار دارند.

زماني با بیان اینکه کودکان کار را معمولا پسران تشکیل می دهند، اضافه كرد: تاكنون در بين كودكان كار این استان، دختر مشاهده نشده است.

اين مسئول با اشاره به اينكه اين كودكان بيشتر به دليل فقر فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به كار روي مي آورند گفت: از سوي بهزيستي استان اين كودكان شناسايي و مشكل آنان مورد بررسي قرار گرفت و در مواردي نیز به برخي از اين كودكان كمك هاي موردی اهداء شده است.

وي ثبت نام در مدارس، ثبت نام در كلاس هاي اوقات فراغت، صدور شناسنامه و... را از جمله اقدامات بهزيستي استان براي اين كودكان برشمرد.

به گفته زماني كودكاني كه خانواده آنان دچار بيماري بوده و توانایی پرداخت هزینه درمان را ندارند از طريق بهزيستي به دانشگاه علوم پزشكي معرفي و به طور رايگان تحت درمان قرار مي گيرند.

مسئول مركز كودكان كار و خياباني استان با اشاره به اينكه بر اساس بررسی های انجام شده، والدین برخي از اين كودكان به مواد مخدر اعتياد دارند، تصريح كرد: اين افراد به كلينيك هاي ترك اعتياد در استان ارجاع داده شده اند و خوشبختانه هيچ كدام از كودكان كار و خياباني خراسان شمالي به اعتياد دچار نشده اند.

ناهيد زماني وزنه كشي و آدامس فروشي را از جمله كارهايي برشمرد كه كودكان كار و خياباني استان به انجام آن مشغول هستند.

 

کد مطلب 2310944

