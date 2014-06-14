هفته نوزدهم و بیستم رقابت های سوارکاری کورس بهاره در گنبدکاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های هفته نوزدهم 73 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در 8 دور به مسافت 1000 متر به رقابت پرداختند.

در پایان جوایز نقدی به ارزش 52 میلیون 150 هزار ریال و جوایز غیرنقدی به صورت علوفه دام برای هر اسب به مقدار 2 تن و 880 کیلوگرم به اسب های اول تا سوم کورس های هشتگانه اهدا شد.

جمع پیش بینی سه پره این هفته مبلغ 272 میلیون 220 هزار ریال بود که بین 349 نفر که 24 امتیاز را کسب کرده بودند تقسیم شد.

همچنین مبلغ پیش بینی پنج پره این هفته مبلغ یک میلیارد و 219 میلیون و 980 هزار ریال بود که بین 44 نفر که با پیش بینی درست 40 امتیاز را به دست آورده بودند اهدا شد.

در کورس اول آی تای(2)، پرمان و تروی قیداری و در کورس دوم فینیش لاین، جاست این تایم و ریوشی و درکورس سوم تری بلا، تاتار علیا و آرلا به ترتیب اول تا سوم شدند.

در کورس چهارم آلیسا، ریبل ناز و صدرانا و در کورس پنجم دفل خان، نبرد لرستان و روبوس و در کورس ششم گل آرزو، دوای و دلفام برروی سکو رفتند.

در کورس هفتم داز بیوتی، رضوان و براتان و در کورس هشتم سرخو، آلبرت و مستر جی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در هفته بیستم رقابت های سوارکاری کورس بهاره 72 راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در 8 دور به مسافت 1000 متر به رقابت پرداختند و در پایان جوایز نقدی به ارزش 544 میلیون و 425 هزارریالی و جوایز غیرنقدی به صورت علوفه دام برای هر اسب به مقدار 2 تن و 880 کیلوگرم به اسب های اول تا سوم کورس های هشتگانه اهدا شد.

جمع پیش بینی سه پره این هفته نیز مبلغ 316 میلیون 500 هزار ریال بود بین 37 نفر که 24 امتیاز را کسب کرده بودند تقسیم شد.

هم چنین مبلغ پیش بینی پنج پره این هفته مبلغ یک میلیارد و 183 میلیون و 140 هزار ریال بود که بین 189 نفر که با پیش بینی درست40 امتیاز را به دست آورده بودند اهدا شد.

در کورس اول فی لیز، پرشیا و طلای خوی و در کورس دوم بلک بوگاتی، ناز محل و توادا و در کورس سوم ریو کینگ، کایزر و سیهلی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در کورس چهارم نام آور، تایتانیوم و لاله جان و در کورس پنجم هج کول، هچ دیو و دوبی پاشا و در کورس ششم کمینه، فوندا و پلاوچی به عنوان اسب های برتر شناخته شدند.

در دور هفتم اسب امپراطور صحرا ملقب به گرگ سیاه باز هم به میدان آمده بود تا در این کورس چشم ها را خیره کرده و با کسب یک قهرمانی دیگر خود را به جمع افسانه های اسبدوانی ایران و گنبدکاووس نزدیک تر کند.

در کورس هفتم امپراطور صحرا، سرهان و پاولنیا و در کورس هشتم آدونای، انم جان و آذر به ترتیب اول تا سوم شدند.