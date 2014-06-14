آغاز طرح سرويس كلينيک خودرو ويژه جام جهاني

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا میرآفتابی مدیر واحد خدمات پس از فروش شركت اطلس خودرو از شروع طرح ویژه خدمات پس از فروش این شرکت با آغاز فصل گرما در قالب بازدید رایگان از سیستم کلی و سیستم سرمایشی خودورهای کیا خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: همچنين ضمن ارائه تخفيف هاي ويژه، قرعه كشي بسته هاي طلايي و نقره ايي خدمات پس از فروش نيز در طرح سرويس كلينيك تابستان 93 انجام خواهد شد.

میرآفتابی تصریح کرد: اين طرح از تاريخ 24 خردادماه تا پنجم تیرماه امسال در عامليت هاي مجاز سراسر كشور جهت كليه خودروهاي كيا (شركتي و غير شركتي) برگزار می‌شود و در سرويس كلينيك تابستان 93 بسته هاي ويژه جام‌جهاني2014 به قيد قرعه به مشترياني كه در طرح شركت نموده اند اهدا خواهد شد، ارزش بسته طلايي پنج ميليون ريال و ارزش بسته نقره اي سه ميليون ريال است.

تخفيف‌هاي ويژه این طرح که مشمول خودرو های شرکتی و غیر شرکتی می شود، بازديد رايگان خودرو شامل (تست با دستگاه عيب ياب ، بازديد سيالات مصرفي، صافي هوا، فيلتر تهويه كابين، تسمه ها، شيلنگ ها و لوله هاي آب و روغن، تيغه برف پاكن، سيستم سرمايشي خودرو و سيستم ترمز ) خواهد بود. همچنین ده درصد تخفيف اجرت سرويس هاي دوره اي (شامل كليه خودروهاي شركتي و غير شركتي)، بیست درصد تخفيف روغن موتور كاسترول (براي خودروهاي شركتي )و ده درصد تخفيف روغن موتور كاسترول (براي خودروهاي غير شركتي).