انحراف به چپ کامیونت در محور هراز جان 2 نفر را گرفت

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند در این زمینه به خبرنگار مهر اعلام کرد: صبح امروز طی تماس تلفنی پلیس راهور مطلع شدیم یک فقره تصادف در محور هراز و پیچ مبارک آباد رخ داده و احتیاج به ست نجات جاده است که در این زمینه سریعا یک تیم نجات شامل سه نجاتگر کادر و داوطلب به همراه خودرو نجات مستقر در پایگاه امداد و نجات بین شهری آبعلی(یادمان شهید امدادگر حسین لالی) به موقعیت اعزام شدند.

حمید فرهادی افزود: پس از رسیدن تیم اعزامی مشخص شد خودرو کامیونت به سمت چپ انحراف پیدا کرده و به شدت با خودروی پرایدی که به سمت شمال در حرکت بود برخورد کرده و دو کشته برجای گذاشته است.

این مسئول ادامه داد: با آغاز عملیات نجات، دو جسدی که داخل خودرو پراید محبوس شده بودند پس از یک ساعت فعالیت تیم امداد ونجات و کار با ست نجات هیدرولیک جاده اجساد از داخل خودرو خارج و تحویل عوامل کلانتری شدند.



فرهادی اعلام کرد: همچنین غروب روز گذشته، یک پیچ بالاتر از این مکان با برخورد یک دستگاه سمند و پراید دو کشته و شش مصدوم برجای ماند و به مدت 12 ساعت چهارمین کشته در این منطقه اتفاق افتاد.