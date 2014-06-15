به گزارش خبرنگار مهر، تمام تلاش مسئولان کمیته ملی المپیک این بود که با توجه به برگزاری سه رویداد مهم آسیایی (المپیک نوجوانان، بازیهای آسیایی و بازیهای ساحلی) در سال جاری که در میان آنها بازیهای آسیایی اهمیت زیادی برای ورزش کشور دارد، بتوانند در سه ماهه نخست سال به بخشی قابل توجهی از بودجه امسال این کمیته دست پیدا کنند. در همین زمینه هم رایزنیهای زیادی با مسئولان مربوطه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شد و قولهایی هم گرفته شد هر چند که تا به امروز هیچ بودجهای به حساب کمیته واریز نشده است.
در مجموع و با توجه به رایزنیهای صورت گرفته آیا امیدی به اختصاص بودجه کمیته ملی المپیک تا پایان خردادماه وجود دارد؟ این پرسشی بود که علیرضا دبیر، نایب رئیس دوم کمیته ملی المپیک برای پاسخ به آن به خبرنگار مهر گفت: طبق رایزنیهای انجام شده قرار بر این است تا در اولین مرحله از تخصیص اعتبارات، 75 درصد بودجه کمیته ملی المپیک به حساب این کمیته واریز شود. حتی قولهایی هم داده شده که در صورت امکان این بودجه بیشتر شود.
وی تصریح کرد: البته تلاش مسئولان کمیته این بود که طی سه ماهه اول سال و حداکثر تا پایان خردادماه این بودجه را بگیریم اما بعید میدانم این اتفاق بیفتد.
نایب رئیس دوم کمیته ملی المپیک تاکید کرد: دستور تخصیص بودجه حداکثری کمیته ملی المپیک داده شده و به خزانه دولت هم ابلاغ شده است اما در حال حاضر و برای اختصاص بودجه موضوعاتی مانند یارانه در اولویت دولت هستند. با در نظر گرفتن همین مسئله بعید میدانم تا پایان خردادماه پولی از محل اعتبارات سال 93 به حساب کمیته ملی المپیک واریز شود. میتوانیم امیدوار باشیم که تا 10 یا 15 تیرماه بودجه بگیریم.
نظر شما