توفیقات دولت یازدهم در زمینه مطالبات مردمی و برنامه های خود قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 24 خردادماه، سالروز برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی است که به پیروزی آقای روحانی و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انجامید افزود: بررسی آنچه در فرایند این انتخابات اتفاق افتاد و نهایتا آن نتیجه غیر مترقبه و شگفت انگیز را رقم زد فرصتی دیگر لازم دارد که باید توسط آگاهان سیاسی و نقش آفرینان در آن حماسه بزرگ مستندسازی گردد ولی آنچه امروز قابل تامل مجدد است مطالبات مردم و شعارها و برنامه های آقای روحانی بود که در محورهای قابل ذکر است.

وی ادامه داد: برگشت عقلانیت، خردورزی تدبیر و صداقت به مدیریت کشور و نفی مدیریت هیجانی، غیر کارشناسانه و احساسی همراه با دروغ و مردم فریبی از جمله مطالبات مردم بود که در شعارها و برنامه های انتخاباتی دکتر روحانی به آن پرداخت شد.

انصاری تنش زدایی در مناسبات بین المللی و حل عزتمندانه مناقشه هسته ای با غرب و رفع تحریم های اعمال شده از سوی مجامع بین المللی، اصلاح شرایط نامطلوب اقتصادی کشور و کنترل تورم افسار گسیخته بالای 35 درصد، مقابله با بیکاری، رکود اقتصادی و برگرداندن رونق و رشد منطقی به اقتصاد ملی، بهبود شرایط سیاسی و امنیتی و گشایش در فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور بویژه دانشگاه ها، مطبوعات، احزاب و تشکل ها، ارتقاء منزلت ، حرمت و کرامت شهروندان در داخل و خارج از کشور و تامین حقوق اساسی مردم بویژه اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی را از دیگر مطالبات، شعارها و برنامه های آقای دکتر روحانی عنوان کرد.



استاندار زنجان گفت: من صرفنظر از مسئولیت اجرایی که در استان زنجان دارم و صرفا از منظر یک فعال سیاسی اصلاح طلب، جهت گیری بخش قابل توجهی از سیاست ها و برنامه های دولت در سال اول فعالیت خود را در راستای این مطالبات ارزیابی می کنم و براین باورم که دولت علی رغم مشکلاتی که در پیشبرد برنامه های خود با آنها مواجه بود و کارشکنی هایی که در مقابل فعالیت های دولت بعمل آمد توفیقات قابل توجهی در این زمینه ها بدست آورده است که نتایج ملموس آن را در کاهش قابل توجه نرخ تورم، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش حجم پول و نقدینگی، بازگشت نشاط و شادابی به محیط های دانشگاهی و فعالیت های فرهنگی و هنری و بویژه پیشرفت مذاکرات هسته ای و بهبود روابط و مناسبات بین المللی می توان مشاهده کرد.



انصاری افزود: طرفداران و حامیان دولت، بویژه فعالان اصلاح طلب که سهم و نقش قابل توجه و عمده ای در پیروزی آقای روحانی داشتند با درک عمیق و دقیق شرایط کشور، در دفاع از برنامه ها و سیاست های اصولی دولت اهتمام ویژه داشته و تمام توان خود را برای موفقیت دولت (بدون هرگونه سهم خواهی و تندروی) بکار بندند و ضمن درک حساسیت نقش تاریخی خود و دولت در مقطع کنونی، به مسئولیت خود بدرستی عمل نمایند.