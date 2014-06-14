ارائه خدمات امدادی به هزار و 650 زائر جمکران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند، با بیان اینکه این تمرین بزرگ امدادی در ۴ روز به مناسبت نیمه شعبان در استان قم اجرا شد، گفت: با توجه به پیش بینی های انجام شده، نیروهای عملیاتی سازمان با آمادگی کامل در این طرح شرکت کردند و با تلاش آنها بیش از یک هزار و ۶۵۰ نفر از خدمات امدادی بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه این تمرین امدادی برای ارائه خدمات متعدد امدادی و درمانی به زائران نیمه شعبان ورودی و خروجی به مسجد مقدس جمکران هماهنگ و برنامه ریزی شده بود، افزود: با حضور به موقع امدادگران، ۱۱ نفر که نیازمند خدمات درمانی گسترده تر بودند به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند و یک هزار و ۶۴۲ نفر نیز در محل تحت درمان سرپایی قرار گرفتند.

کولیوند افزود: در اجرای این تمرین بزرگ امدادی، ۸۷۵ نیروی عملیاتی که ۱۰۰ نفر از آنها را پزشکان تشکیل می دادند، در چهار روز خدمات امدادی به شرکت کنندگان در مراسم نیمه شعبان ارائه دادند.

فعالیت ۳ بالگرد امدادی در چهار روز

رئیس سازمان امداد و نجات با بیان اینکه این پوشش امدادی تا شعاع ۱۰ کیلومتری مسجد مقدس جمکران و پنج کیلومتری حرم مطهر حضرت معصومه(س) و تمام محورهای مواصلاتی منتهی به استان قم و جمکران اجرا شد، افزود: نجاتگران شرکت کننده در این تمرین در ۴۶ پست و پایگاه امدادی و با بهره گیری از ۸۰ خودروی عملیاتی، ۲۱ آمبولانس، ۵ اتوبوس آمبولانس، ۸ دستگاه خودروی نجات تیپ یک و دو و ۳ فروند بالگرد به ارائه خدمت مشغول بوده اند.

کولیوند افزود: در اجرای این تمرین بزرگ امدادی، جمعیت هلال احمر استان قم به همراه سازمان امداد و نجات و استان های معین و همجوار این استان مشارکت داشتند.