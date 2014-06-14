۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

انجمن سینمای جوان مقاومت راه‌اندازی شد

انجمن سینمای جوان مقاومت همزمان با برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی سینمای مقاومت در کشور راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی سینمای مقاومت، انجمن سینمای جوان مقاومت همزمان با برگزاری این دوره از جشنواره راه‌اندازی شد.

این انجمن با هدف تمرکز بر فعالیت‌های جوانان انقلابی در حوزه سینمای مقاومت و تلاش در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری و حمایت از استعدادهای نو و انقلابی در این زمینه آغاز به کار کرد.

تعامل سازنده با عناصر فرهنگی، هنری و سینمایی مقاومت در اقصی نقاط جهان و فراهم کردن زمینه های هنری ترویج گفتمان جهانی مقاومت، بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی از برنامه های این انجمن خواهد بود.

