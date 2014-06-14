کشورهای غربی تمرکز خود را بر روی جنگ نرم و تبلیغات قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر حسینی اراکی صبح شنبه در کارگاه آموزشی خبرنویسی و عکاسی روابط عمومی های اوقاف و امور خیریه شهرستانهای استان کرمانشاه، اظهار داشت: اطلاع رسانی امروز به امری مهم و اجتناب ناپذیر در جامعه تبدیل شده است و این یعنی همه کسانی که به نوعی در حوزه اطلاع رسانی و اخبار فعالیت دارند باید در این زمینه مجرب باشند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: از زمان صدر اسلام تاکنون امر اطلاع رسانی وجود داشته است و این امر نیز هم اکنون جاری و ساری است.

حجت الاسلام حسینی اراکی بیان داشت: امروز کشورهای بزرگ و توسعه یافته از جنگ سخت به جنگ نرم رسیده اند و بیشتر تمرکز خود را بر روی تبلیغات و اطلاع رسانی قرار داده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهار داشت: موضوع تبلیغات در کشور ما همچنان مهجور مانده است و باید این مهم در کشور توسعه یابد، زیرا ما در قرن و عصر ارتباطات قرار داریم.

حسینی اراکی گفت: باید با برگزاری کلاسهای آموزشی و نیز برپایی آموزش های تخصصی و حرفه ای زمینه ورود به دنیای ارتباطات و تبلیغات را در کشور و استان محیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این دوره از کلاسهای آموزشی بیش از 20 کارشناس و مسئول روابط عمومی حضور دارند، اظهار داشت: دو نفر از اساتید برجسته سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این کارگاه آموزشی حضور دارند.