نگارش کتاب آبیاری پنبه به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن پناه صبح شنبه در جمع خبرنگاران استان، افزود: این کتاب تحت عنوان آبیاری پنبه به قلم دکتر علیرضا کیانی عضو هيات علمي بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و دکتر ابوالفضل فرجی عضو هيات علمي بخش تحقیقات زراعي و باغي این مرکز نگارش شده است.

وی ادامه داد: کتاب آبیاری پنبه به استناد تجربه ها و پژوهش های کاربردی پژوهشگران این مرکز در خصوص مسایل آبیاری پنبه است.

حسن پناه گفت: با توجه به بحران آب و چالش های مرتبط با آن تخصصی کردن مسایل آبیاری گیاهان که مبتنی بر پژوهش های کاربردی باشد، گامی بلند در جهت انتقال و توسعه دانش آبیاری در عرصه کشاورزی است.

وی توضیح داد: این کتاب دارای شش فصل بوده و توسط انتشاراتی علم کشاورزی ایران در بهار امسال چاپ و منتشر شده است.

مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در خصوص فصل اول افزود: در این فصل شرایط عمومی رشد پنبه و تاثیر آب بر کمیت و کیفیت پنبه و هم چنین آب مورد نیاز پنبه بحث شده است.

وی ادامه داد: در فصل دوم مفهوم برنامه ریزی آبیاری و در فصل سوم زمان بندی آبیاری پنبه ومراحل آبیاری پنبه، اولین و آخرین آبیاری پنبه و تاثیر بارندگی در زمان برداشت بر عملکرد پنبه توضیح داده شده است.

حسن پناه گفت: فصل چهارم روش های آبیاری پنبه و در فصل پنجم مقایسه کاربرد روش های آبیاری در گیاه پنبه از نظر فنی، اقتصادی، کیفیت آب و تاثیر روی جمعیت آفات و بیماری‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

وی از کاشت گیاه پنبه در شرایط شور و کم آب به عنوان موارد مطرح شده در فصل ششم اشاره کرد.