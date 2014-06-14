شوراها گرفتار بازی های سیاسی نشوند

به گزارش خبرنگار، عبدالمحمد زاهدی صبح امروز شنبه در مراسم افتتاح ساختمان شورای اسلامی استان کردستان در سنندج حضور مردم در تمامی عرصه ها نیازمند سازماندهی است،گفت: نباید به ساماندهی و سازماندهی حضور مردم فقط در انتخابات اکتفا کرد بلکه باید زمینه مشارکت آنها در تمامی عرصه ها فراهم شود.

وی عنوان کرد: مردم باید در قالب شوراهای اسلامی و سازمان های مردم نهاد به صورت مداوم و مستمر در سرنوشت مملکت خود دخالت کنند.

وی اظهارداشت: خوشبختانه قانون اساسی کشور ما تشکیل شوراهای اسلامی را جهت مشارکت مردم در عرصه خدمت رسانی به جامعه پیش بینی کرده بود و برای نخستین بار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 79 دردوره اصلاحات برگزار شد.

استاندار کردستان ادامه داد: باید مسیر توانمندتر کردن و اعمال قدرت بیشتر شوراها در تصمیم گیری های مسئولان دولتی فراهم شود.

زاهدی با اشاره به اینکه هر فردی دارای سلیقه اجتماعی،فرهنگی و سیاسی متفاوتی است، اظهار داشت: فلسفه تشکیل شوراهای اسلامی تجمیع سلایق مختلف سیاسی،اجتماعی و فرهنگی اقشار مختلف و عضو این شورا برای رسیدن به هدفی مشترک است.

وی ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید در بازی ها و دسته بندی های سیاسی گرفتار شوند و در درون این شوراها باید حرکت در راستای تحقق اهداف تعیین شده مدنظر باشد.

وی بیان کرد: اعضای شوراهای اسلامی باید تلاش کنند دچار روزمرگی نشوند و همواره پیگیر مسائل مختلف موجود در سطح استان باشند.

استاندار کردستان بر همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی با شوراها تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید از همفکری و همکاری شوراهای اسلامی بهره ببرند.

زاهدی عنوان کرد: اعضای شوراهای اسلامی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مردم دارند به خوبی از مشکلات و دغدغه ها و خواسته های آنها مطلع اند لذا در این زمینه کمک فکری بسیار ارزشمندی برای مدیران دستگاه های اجرایی محسوب می شوند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید در جلسات شورای اسلامی استان حضور پیدا کنند، اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی نباید شوراها را رقیب خود بدانند چرا که همان قانونی که من را به عنوان استاندار تعیین کرده آنها را نیز به عنوان اعضای شورا پذیرفته است.

وی عنوان کرد: سال گذشته در چنین روزی مردم پای صندوق های رای رفتند و همزمان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شرکت کردند .

استاندار کردستان ادامه داد: مردم در 24 خرداد سال گذشته به رئیس جمهوری که شعارش تدبیر و امید و تحقق آن در محیط اعتدال بود رای دادند .

زاهدی بیان کرد: انتخابات سال گذشته در شرایطی برگزار شد که امکان قرار گرفتن کشور در شرایط اقتصادی،اجتماعی نامطلوب ونامناسبی بود، و در آن مقطع نیاز به تدبیر جدیدی برای اداره امور کشور احساس می شد که با روی کارآمدن دولت یازدهم این مهم محقق شد.

وی اظهارداشت: تجربیات 34 سال انقلاب اسلامی در دولت یازدهم جمع شد و امور کشور در مسیر رفع مشکلات گذشته قرار گرفت.

وی عنوان کرد: پیش بینی شده بود بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کشور با تورم مواجه شود که خوشبختانه با کنترل نقدینگی از سوی دولت وبانک مرکزی این اتفاق روی نداد و این نمونه بارزی از تدبیر دولت یازدهم بود.

استاندار کردستان بیان کرد: در هشت ماه گذشته نه تنها نرخ تورم افزایش پیدا نکرد بلکه از 44 درصد در پایان سال به 25 درصد هم کاهش یافت.

زاهدی با بیان اینکه تورم امری اجتناب ناپذیر است، افزود: هر رشدی تورمی به همراه دارد ولی درصورتیکه با رکود همراه شود منجر به رشد اقتصادی منفی می شود که باید از ایجاد این مسئله جلوگیری کرد.