ریه های اصفهان عفونی شده است/کم آبی اصفهان و هشدار جدی در زمینه مشکلات تنفسی

محسن صرامی فروشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره جلسه نمایندگان اصفهان با امام جمعه اصفهان و وزیر نیرو برای صحبت درباره تونل بهشت آباد و همچنین مسئله استیضاح وزیر، اظهار داشت: در هفته ای که گذشت مجلس به دلیل درگیری نمایندگان برای سرکشی و بررسی مشکلات حوزه های انتخابی خود تعطیل بود اما طی روزهای گذشته پیگیر برگزاری این جلسه بودیم.



وی افزود: نمایندگان اصفهان و حتی خود وزیر نیرو به شکل جدی پیگیر برگزاری این جلسه بودند تا در صورت امکان با صحبت بتوانیم حقوق آبی کشاورزان و حق آبه داران زاینده رود چه در حوزه انتخابی استان و چه استان های مجاور را تامین کنیم چراکه هر چهار استان مجاور در احداث این تونل ذی نفع هستند.



سنگ اندازی در اجرای طرح بهشت آباد با تبدیل لوله به تونل



نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دیدگاه من در زمینه طرح بهشت آباد از نقطه نظر کارشناسی احداث تونل است چرا که تمام شواهد حکایت از آن دارد که تبدیل این طرح به لوله تنها موجب تأخیر و سنگ اندازی در راه طرح های آب‌رسانی به اصفهان می شود و هیچ دلیل قانع کننده ای برای این موضوع وجود ندارد.



وی با بیان اینکه برای استیفای حقوق انتقال آب اصفهان به دیگر شهرها و نادیده گرفتن حقوق حق آبه داران باید دو مطلب را مدنظر داشته باشیم، اذعان داشت: نکته اول اینکه باید افرادی که حق انتفاع از حوضه آبریز را دارند به دلیل سرمایه گذاری در این زمینه راضی کرده و خسارت آنها را پرداخت کنیم.



صرامی بیان داشت: اگر این امر امکان پذیر نباشد لازم است طبق روال، آب فروخته شده در اختیار ذی نفعان قرار گیرد چراکه با مدیریت منابع زیرزمینی و رو زمینی و درواقع استفاده از طرح های صحیح مشکلات آب اصفهان حل شدنی است.



وی اضافه کرد: در این میان تصفیه فاضلاب ها و نگاه ویژه به ارزش های پسماند و استفاده از آنها به جای آب زاینده رود در صنایع می تواند در رفع مشکلات آب زاینده رود تاثیرگذر باشد.



نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف ویژه مسئولان اصفهان در زمینه تامین آب اصفهان اذعان داشت: مدیران اصفهان باید در پی آن باشند با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کاری کنند که آب در سال جاری بر بستر زاینده رود جاری شود.



وی با بیان اینکه چهارمحالی ها باید خدا را شکر کنند که بستر زاینده رود در استانشان خشک نیست، تصریح کرد: نکته مهم اینکه صنعت فولاد ملی نیست و متعلق به بخش خصوصی است بنابراین مسئولان دولتی باید دقت کنند که یا آب زاینده رود در اختیار این کارخانه قرار نگیرد و یا به ازای دریافت آب زاینده رود هرچند اندک خسارت پرداخت کند.



صرامی با توجه به اینکه این کارخانه اعلام کرده کمتر از یک درصد از آب زاینده رود را دریافت می کند، بیان داشت: نمی توان تصور کرد در لوله های قطور مجتمع فولاد به جای آب هوا در جریان است.



برخی مسئولان به گونه ای رفتار می کنند که گویی فقدان آب در اصفهان اهمیت چندانی ندارد



وی بیان داشت: از اعضای کمیته آب مجمع نمایندگان استان اصفهان و مسئولان مربوطه در کشور تقاضا داریم که هر چه سریع تر برای مدیریت یکپارچه در تقسیم آب تصمیم بگیرند تا آب زاینده رود بر اساس جغرافیا، جمعیت و حق آبه تقسیم شود نه اینکه به گونه ای رفتار کنیم که گویی در حالی که یک استان کم جمعیت مانند چهارمحال هم تراز استان اصفهان آب به دست آورد اصفهانی ها اگر آب هم نداشته باشند، مهم نیست.



نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این صحبت مقتدایی که استیضاح وزیر نیرو را به صلاح اصفهان نمی دانم و 20 نفر نماینده نمی توانند 180 نماینده مجلس را راضی کنند، بیان داشت: این نظر شخصی ایشان است، از آقای مقتدایی نیز این درخواست را داریم که نامه استیضاح را امضا کند چرا که در آینده با بحران شدیدی روبرو می شویم که تمام حوزه های های انتخابی را درگیر می کند.



وی افزود: همچنین ما مکلف به انجام وظیفه و عمل به قسم خود در آغاز کار در مجلس درباره از دفاع از حقوق مردم هستیم چه در دفعات آینده رای بیاوریم یا خیر.



دیو خشکسالی ریه های استان اصفهان نیز را عفونی کرده است



صرامی تصریح کرد: این نکته قابل ذکر است که در 75 درصد باغ های حوزه انتخابی من (خمینی شهر) به دلیل عدم تامین آب کشاورزی خشک شده و این در حالی است که این بخش از استان تولید کننده اکسیژن برای مرکز استان است.



وی اضافه کرد: به مسئولان و نمایندگان اصفهان اعلام می کنم که وقت آن است که به پا خاسته و به وزیر نیرو هشدار جدی دهیم که عدم توجه به تامین آب کشاورزان غرب استان اصفهان علاوه بر مشکلات آبی موجب مشکلات تنفسی نیز در اصفهان می شود.