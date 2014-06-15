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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۸:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

خروج دارو از بیمارستان با نسخه جعلی/ بیشترین داروهایی که قاچاق می شوند

خروج دارو از بیمارستان با نسخه جعلی/ بیشترین داروهایی که قاچاق می شوند

مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه همه داروها شامل قاچاق می شود، عمده داروهای قاچاق را شامل داروهای گران قیمت دانست که سود زیادی برای قاچاقچیان دارد.

دکتر مهدی پیرصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قاچاقچیان خیلی تمایل ندارند که دنبال قاچاق داروهای ارزان قیمت باشند که سود کمتری دارد. بلکه سراغ داروهای گران قیمت می روند که معمولا داروهای بیماران خاص و سرطانی است.

وی در ارتباط با روش کنترل داروهای قاچاق در مرزهای کشور، گفت: در موضوع قاچاق دو بحث داریم. یکی ورود داروی قاچاق و دیگری خروج داروی قاچاق است.

پیرصالحی در پاسخ به این سئوال که بیشترین مشکل ما مربوط به ورود داروی قاچاق است یا خروج، افزود: مشکل ورود داروی قاچاق این است که ما نمی دانیم چه کیفیتی دارد و ممکن است خطراتی برای مردم داشته باشد. و یا اینکه خیلی از داروهای ماهوره ای هستند که وارد می شود و البته از نظر ما هیچکدام از داروهای ماهواره ای کیفیت ندارند، چون اگر داشتند، می آمدند داخل کشور ثبت می شدند.

مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو ادامه داد: دارویی که از ماهواره تبلیغ می شود، یعنی اینکه کیفیت لازم را ندارد.

وی افزود: بحث دیگر در مقوله قاچاق دارو، خروج دارو از کشور است.

پیرصالحی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت و کاهش قیمت دارو، گفت: با توجه به کاهش قیمت دارو در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، بیمار می تواند با نسخه های جعلی و... دارو را با قیمت ارزان تر در بیمارستان تهیه کند و از کشور خارج شود.

وی تاکید کرد: بر همین اساس، معاونین غذا و دارو در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور می بایست بر این موضوع نظارت کرده و دقت کنند که داروی تجویزی در بیمارستان مصرف شود.

پیرصالحی، کنترل دارو در مرزها را وظیفه نیروی انتظامی دانست و گفت: متاسفانه وسعت مرزهای جغرافیایی کشور به اندازه ای بزرگ و گسترده است که نمی توان قاچاق دارو را صد درصد نظارت کرد.

مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو در پاسخ به این سئوال که سازمان غذا و دارو چگونه می تواند بر نحوه مصرف دارو در بیمارستانها نظارت کند، افزود: بحث کنترل مصرف دارو در بیمارستانها، بیشتر با تنظیم گاید لاین هاست که دقیقا برای چه بیماری چه دارویی و به چه تعدادی می شود مصرف کرد.

وی با اشاره به همکاری معاونت های درمان و غذا و دارو برای تهیه گاید لاین های مصرف دارو در بیمارستانها، گفت: با تنظیم این گاید لاین ها، دقیقا می دانند بیمار چه دارویی و به چه میزان نیاز دارد که در بیمارستان مصرف شود.

کد مطلب 2311012

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