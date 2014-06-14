طرح های خوداشتغالی در روستاهای شهرستان ورامین اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای ورامین با حضور محسن خوانساری فرماندار، محمد ارجستانی بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی در بخشداری مرکزی این شهرستان برگزار شد.

در این نشست محسن خوانساری با اشاره به نامگذاری سال 1393 به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اظهار داشت: روستاییان باید در تحقق فرمایشات رهبری در سال 1393 پیشگام بوده و به رسالت خود در این زمینه عمل کنند.

فرماندار ورامین افزود: امروز ظرفیتها و پتانسیلهای ویژه ای در سطح روستاهای شهرستان ورامین وجود دارد که باید دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها این ظرفیت ها را شناسایی و آنان را بالفعل کنند تا علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه رونق فعالیت اقتصادی در روستاها بیش از پیش فراهم شود.

وی ادامه داد: روستاها بخش جدایی ناپذیر از فعالیت های اقتصادی هستند و بسیاری از نیازهای کشور توسط روستاییان زحمت کش تولید و روانه بازار می شود که این مسأله فرصت سرمایه گذاری در روستاها را بیش از پیش به مسئولان گوشزد می کند.

خوانساری اضافه کرد: امروز اهالی روستا خواستار حضور مسئولان در بطن و میان مردم هستند و رسیدگی به موقع به درخواست های مردم و حل مشکلات آنها توسط مسئولین موهبتی الهی است که باید قدر آن را دانست.

این مسئول گفت: در سال جدید رسالت سنگینی بر روی دوش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها قرار دارند و این افراد باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان شهرستان بوده و زمینه ایجاد اشتغال و اجرای طرح های خود اشتغالی را در سطح روستاها فراهم کنند.

وی بیان داشت: اکنون تولیدات متنوع و خوبی در سطح روستاهای ورامین مشاهده می شود که در صورت حمایت و تلاش بیشتر مسئولان می توان از این محصولات برای معرف شهرستان ورامین استفاده کرد.

در این نشست محمد ارجستانی نیز در سخنانی اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران را نقطه اتصال مردم و مسئولان دانست و اظهار داشت: امروز روستاییان برای طرح مشکلات و خواسته های خود به دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها مراجعه کرده و این افراد نیز خواسته های روستاییان را به مسئولان مربوطه انتقال می دهند.

بخشدار مرکزی ورامین افزود: از اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران انتظار می رود تا با مطالعه مجدد شرح وظایف، در تمام امور قوانین و دستورالعمل ها را رعایت کنند و در جهت اهداف مقدس نظام اسلامی قدم بردارند.