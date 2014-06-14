رکابزنان لیگ دسته یک کشور در گلستان به خط پایان رسیدند

"مجتبی زنگی" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: مسابقات دوچرخه سواری لیگ دسته یک کشور به مدت دو روز در بخش های "تایم تریل انفرادی" به مسافت 16 کیلومتر و "رفت و برگشت جاده ای" به مسافت 100 کیلومتر برگزار شد.

زنگی در مورد مسیر مسابقه تصریح کرد: دوچرخه سواران در بخش تایم تریل انفرادی مسیر "آلوکلا" تا "سه راهی امیرکلا" و در بخش رفت و برگشت جاده مسیر "جاده آق قلا" تا "ناهارخوران" گرگان را رکاب زدند.

وی افزود: در پایان مسابقات و در بخش جاده، "یاسر قزلسفلو" از تیم محیط زیست گلستان صدرنشین شد و "اسماعیل باقری" از پدافند هوایی تهران و "فرهاد مختاری" از تیم چابهار به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش تایم تریل انفرادی "یاسر امینی" از تیم هیات ساوه بر سکوی نخست ایستاد و "میثم رضایی" و "احمد خوش نواز" از تیم های "پدافند هوایی" و "هیات سمنان" به ترتیب در مکان های بعدی قرار گرفتند.

مجتبی زنگی تصریح کرد: در پایان و در بخش تیمی تیم های "پدافند هوایی تهران"، "هیات ساوه" و "هیات سمنان" به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

وی در مورد حوادث پیش آمده برای برخی دوچرخه سواران گفت: مشکلات خاصی نبود و اتفاقات پیش آمده کاملا طبیعی بود. فقط یکی از دوچرخه سواران که با آسیب دیدگی جزئی روبه رو شد اما مشکلی نداشت و در ادامه رقابت ها حاضر شد.

عملکرد دوچرخه سواران گلستانی رضایت بخش بود

رییس هیات دوچرخه سواری عملکرد دوچرخه سواران گلستانی حاضر در رقابت های لیگ دسته یک را رضایت بخش خواند.

مجتبی زنگی گفت: در این رقابت ها بیش از 100 رکابزن در قالب 23 تیم حضور داشتند که تیم های "محیط زیست"، "هیات گلستان" و "شهرداری گنبدکاووس" نمایندگان دوچرخه سواری گلستان در این رقابت ها محسوب می شدند.

وی تصریح کرد: ابتدا قرار بود 13 تیم حضور داشته باشند که در روزهای پایانی به 23 تیم افزایش یافت. ضمن اینکه انتظار قهرمانی قزلسفلو در بخش جاده را نداشتیم زیرا تنها 5 روز برای آمادگی و میزبانی از این مسابقات فرصت داشتیم.

وی در مورد رتبه تیم های گلستانی عنوان کرد: تیم های محیط زیست، هیات گلستان و شهرداری گنبدکاووس به ترتیب در مکان های ششم، پانزدهم و شانزدهم رقابت ها قرار گرفتند.

زنگی یادآور شد: رقابت های لیگ دسته یک دوچرخه سواری کشور 3 مرحله دیگر ادامه خواهد داشت و در پایان 3 تیم برتر جواز حضور در لیگ برتر را به دست خواهند آورد.