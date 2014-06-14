۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۳

انتخاب نمونه نهایی طراحی کیوسکهای مطبوعاتی تا 10 روز آینده

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از انتخاب نمونه نهایی طراحی کیوسکهای مطبوعاتی تا 10 روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا قدیمی در این باره گفت: مسابقه طراحی کیوسک های مطبوعاتی را از طریق روزنامه های کثیر الانتشار اطلاع رسانی کردیم و تا کنون نیز 6 شرکت طرح های اولیه خود را برای ما ارسال کرده اند.

به گفته وی تا 10 روز آینده نمونه نهایی کیوسک های مطبوعاتی مورد تایید انتخاب خواهد شد.

قدیمی در ادامه به ملاک های مورد نظر برای انتخاب طرح نهایی اشاره و بیان کرد: توجه به المان های شهری و زیبایی کیوسک ها از مهم ترین معیارهای مد نظر ماست. ضمن اینکه با توجه به تنوع جراید موجود به حداکثر رساندن امکان نمایش مطبوعات و رفع مشکل سد معبر کیوسک های مطبوعاتی که بخش زیادی از پیاده رو را در حال حاضر به خود اختصاص داده از دیگر معیارهای انتخاب طرح کیوسک های مطبوعاتی است.

