مشترکان ۷۰ میلیارد ریال به شرکت آب و فاضلاب زنجان بدهکار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پور نصرت افزود: هزینه تمام شده تولید و انتقال هر لیتر آب برای شرکت آبفا 10 هزار ریال است که از مشترکان تنها 2 هزار و 800 ریال هزینه دریافت می‌شود.

وی به میانگین مصرف آب هم اشاره کرد و گفت: میانگین مصرف آب به ازای هر نفر در شهر زنجان 210 لیتر و میانگین استانی آن به ازای هر نفر 200 لیترمی باشد که با میانگین کشوری مصرف آب به ازای هر نفر 200 لیتر مطابقت دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان ابراز کرد: رویکرد شرکت آبفا با توجه به وضعیت آبی استان و با توجه به میزان بارندگی‌ها اتخاذ تدابیر مناسب برای ارائه عملکرد قابل قبول در صورت بروز چالش‌های احتمالی و کمبود آب است از جمله تدابیر این شرکت برای مقابله با تنش آبی احتمالی ، ایجاد خطوط انتقال آب از پنج حلقه چاه در غرب زنجان به مخزن‌های تامین آب شرب می باشد که با خطوط انتقال به شبکه تامین آب متصل می‌شوند ، در این صورت 150 لیتر در ثانیه به ظرفیت تامین آب شرب اضافه می‌شود.

نصرت پور افزود: همچنین و در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز 10 حلقه چاه در شرق زنجان حفاری می‌شود که پنج حلقه جایگزین چاههای موجود که آبدهی آنها به شدت کاهش یافته شده و 5 حلقه چاه جدید نیز اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به میزان مصرف آب در زنجان که بیشتر از 33 درصد میانگین جهانی است، ضمن اشاره به محدود بودن منابع تامین آب از مشترکان خواست تا در مصرف آب صرفه جویی کنند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان افزود : از همکاری و مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب به ویژه در زمینه مصرف پساب فاضلاب‌ها در صنعت استقبال می‌کنیم.

اجرای موفقیت آمیز طرح ملی دادرس برای 3328 دانش آموز استان زنجان



رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان زنجان افزود: به منظور کاهش سطح آسیب پذیری و خسارات و تلفات ناشی از حوادث، طرح ملی دادرس با موفقیت اجرا شد. در این طرح 3328 دانش آموز ، آموزش های لازم را با موفقیت آموختند.



خدایاری افزود: در راستای حمایت از سرمایه ملی و به منظور کاهش سطح آسیب پذیری و خسارات و تلفات ناشی از حوادث در مناطق پر خطر و با عنایت به حوادث و سوانح احتمالی در کشور ، آمادگی همگانی و توانمند سازی دانش آموزان امری ضروری است که به منظور تحقق این هدف مهم و بر اساس توافق نامه همکاری منعقده بین «معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش » و « سازمان جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» طرح ملی دادرس در مدارس منتخب استان زنجان در سالتحصیلی 93-92 برای دومین سال متوالی، با موفقیت انجام شد.



وی ادامه داد : مقدمات و برنامه ریزی لازم جهت اجرای این طرح در سال آینده انجام شده است ضمن این که در صورت تأمین اعتبار، تعداد مدارس تحت پوشش نیز افزایش خواهد یافت . وی خاطر نشان ساخت: طرح مذکور در سال تحصیلی 93-92 در نواحی یک و دو زنجان و شهرستانهای خدابنده ، خرمدره ، طارم ، ایجرود و ماهنشان اجرا شد و در مجموع 1676 دختر و 1652 پسر از آموزش های لازم بهره مند شدند.



رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان زنجان افزایش سطح ایمنی ، کاهش خطر پذیری و پیامدهای ناشی از وقوع حوادث در مدارس کشور با تربیت تیم های د انش آموزی آماده برای مقابله با حوادث ، بهره مندی هدفمند از ظرفیت های موجود در آموزش و پرورش شامل نیروهای انسانی آموزش دیده مجری طرح ، بعضی از فضاها و اماکن در زمان وقوع بلایا و حوادث غیر مترقبه به صورت اضطراری ، توسعه و ترویج ظرفیت های خود امدادی و سازماندهی تیم های اولیه مدیریت بحران مبتنی بر دانش آموزان آموزش دیده ، توانمند و برخوردار از مهارت های کارگروهی را از مهم ترین اهداف این طرح برشمرد.

غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان زنجانی در 290 پایگاه تابستانی برگزار می کنم



معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: غنی سازی اوقات فراغت70 هزار دانش آموز استان در 290 پایگاه تابستانی برنامه های اوقات فراغت انجام خواهد شد .



نبی اله رضائی افزود: برنامه های اوقات فراغت در 8 هفته که یک هفته آن برای تمهید مقدمات و 7 هفته بعد برای فعالیت پایگاه ها در نظر گرفته شده است انجام خواهد شد و ثبت‌نام در این پایگاه ها از هفته اول تیرماه انجام می شود رضائی افزود : باید امکانات موجود را طوری مدیریت کنیم تا بتوانیم با کیفیت بخشی به برنامه ها در سال اقتصاد و فرهنگ از اوقات فراغت نتیجه مطلوب به دست بیاوریم .



رضائی گفت : اداره کل آموزش و پرورش یکی از دستگاههای فرهنگی استان می باشد که نقش مهمی در برنامه ریزی برای اجرای برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان بر عهده دارد .



با اشاره به فعال شدن 290 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت در سطح استان اظهار داشت : در این پایگاه ها نزدیک به 70 هزار دانش آموز ، در پنج محور معرفتی ،هویتی،بصیرتی، مهارت های فرهنگی و هنری و علمی ، مهارت های خدماتی ، مهارت های اقتصادی و اشتغال زائی ، تربیت بدنی و سلامت تحت پوشش قرار خواهند گرفت . رضایی در پایان اظهار امیدواری کرد اجرای این برنامه بتواند با شعار « هر دانش آموز یک مهارت » همراهی و همخوانی داشته باشد.