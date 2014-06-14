امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین میراث فرهنگی و اداره راه و شهرسازی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عمرانی اظهار داشت: این تفاهم نامه همکاری به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و ظرفیت های علمی – پژوهشی و اجرایی با رعایت قوانین و مقررات به امضای مدیران کل راه و شهرسازی و میراث فرهنگی و صنایع دستی استان رسید.

وی افزود: به منظور پیشبرد اجرای مفاد این تفاهم نامه کمیته ای متشکل از نمایندگان دو اداره کل با عنوان کمیته مشترک هماهنگی تشکیل شده که این کمیته در زمینه فعال سازی ، نظارت و پی گیری مفاد این تفاهم نامه اقدام می کنند.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان افزود: شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مسئولیت پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه را به عهده داشته و عضو کمیته مشترک است.

وی به برخی موضوعات این تفاهم نامه همکاری اشاره کرد و گفت: تبادل نظر و همکاری پیرامون تعیین نیازهای آموزشی و کاربردی و اولویت بندی آنها در راستای آموزش صنایع دستی به ساکنین محدوده های هدف نوسازی و بهسازی و همکاری در زمینه تهیه بانک اطلاعاتی صنایع دستی در محدوده و محلات هدف برنامه های توانمند سازی و نوسازی و بهسازی شهری و درج موضوعات پژوهشی و مطالعاتی مرتبط با صنایع دستی در فهرست برنامه های شرکت از جمله موضوع های مطرح شده در این تفاهم نامه است.

عمرانی همکاری در زمینه برنامه ریزی محتوایی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی صنایع دستی مورد نیاز در زمینه آموزشی و ترویج صنایع دستی در محدوده و محلات هدف در برنامه های توانمند سازی و نوسازی و بهسازی شهری را از دیگر موضوعات این تفاهم نامه برشمرد و گفت: همکاری در زمینه برگزاری همایش ها و سمینارها و مسابقات تخصصی مرتبط و همچنین مشارکت در تولید، ترجمه و انتشار کتاب های تخصصی در حوزه مرتبط با فعالیت های طرفین از شاخصه های این تفاهم نامه است.

وی در پایان افزود : این تفاهم نامه برای مدت سه سال به امضا رسیده و با رضایت طرفین تفاهم نامه قابل تمدید است.