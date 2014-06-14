خروج خدمات موتوری اهواز از رکورد/خریداری 20 دستگاه کامیون حمل زباله

سجاد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز به دلیل نبود حمایتهای لازم و عدم وجود برنامه مشخص برای درآمد زایی و خدمات در یک دوره رکود به سر می برد كه خوشبختانه بر اساس يك برنامه ريزي مدون و حساب شده از مرحله ركود گذشته خارج شده است كه وضعیت کنونی سازمان و احداث حجم بالایی از پروژه های عمرانی شهر توسط آن نشانه تفاوت و تغییر آن است. بدون شک برون رفت یک سازمان از ساختار بی اثر به فعال و درآمد زا و از سازمانی خدمات گیرنده به یک سازمان خدمات دهنده و پویا نمی تواند به سادگی و بدون برنامه حاصل شود.



وي با اشاره به اهداف تشکیل و وظایف سازمان خدمات موتوری اظهار كرد: سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز به عنوان يکي از سازمانهاي تابع شهرداري در سال 1371 تاسيس و اساسنامه آن در مرداد ماه 1374 به امضاي وزير کشور وقت رسيد كه بر طبق اين اساسنامه از طراحی، برنامه ریزی و سیاست گذاری در امور مربوط به خدمات موتوری، ایجاد و توسعه و بهره برداری از مراکز خدمات موتوری، آموزشهای تخصصی در کلیه زمینه های کاربری ماشین آلات، سرویس، نگهداری و دستیابی به سیستم های پیشرفته و بهبود بخشیدن به سیستمهای موجود براي ارائه بهتر خدمات موتوری مي توان به عنوان اهداف اين سازمان نام برد.



مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداري اهواز، کاهش بازدهی و عملکرد کارکنان سازمان به دلیل نبود زمینه های فعالیت و درآمد زایی، تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق کارکنان سازمان (متکی به کمکهای مالی شهرداری اهواز)، وجود تعداد زیاد ماشین آلات اسقاطی و نبود ماشین آلات عمرانی - خدماتی به منظور پیشبرد اهداف سازمان، نبود فضای مناسب اداری برای کارمندان، مطالبات بازنشستگان، بدهی های معوق سازمان موتوری به سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی، نبود پارکینگ مناسب برای نگهداری ماشین آلات سنگین سازمان، بدهی به پیمانکاران خدماتی، عمرانی و پرسنلی مربوط به سنوات گذشته و عدم تجهیز سازمان به اتوماسیون اداری از جمله مشكلاتي بودند كه در ابتداي تصدي اين سمت در سازمان مشاهده مي شد.



حيدري گفت: لازم به ذكر است كه یک سازمان با حجم بالای مشکلات نمی تواند بدون حمایت شهردار و تلاش کارکنان آن به نتیجه برسد. با توجه به شرايط موجود اقدام به تدوین راهکارهايي كرده كه پس از انجام مطالعات لازم در اين خصوص توانستيم به نتايج مطلوبي براي ساماندهي امور برسيم.

وي تصريح كرد: کاهش دادن هزینه های های جاری و پرسنلی، کاهش نیرو (نیروهای اداری مازاد) و نیروهای مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور، ورود سازمان به فعالیتهای عمرانی، استفاده از پتانسیل خدماتی سازمان در پروژه های خدماتی ( رفت و روب، حمل زباله) در شهر اهواز، اصلاح ساختار واحد ستاد ساماندهی نخاله های ساختمانی از جمله نتايجي بود كه با ارايه راهكارهاي مدون و برنامه ريزي هاي انجام شده در راستاي بهبود امور حاصل شد.



مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداري اهواز در خصوص اصلاح و ساماندهی ستاد ضایعات توضيح داد: سازمان خدمات موتوري در ابتداي تصويب قانون مديريت پسماندها و با توجه به تجربيات و در اختيار داشتن خودروهاي سنگين متعهد به جمع آوري نخاله ها و ضايعات ساختماني کلانشهر اهواز شد كه برای مديريت اجرای این قانون ستاد ساماندهي ضايعات و نخاله هاي ساختماني در سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز آغاز به کار کرد. متاسفانه تا قبل از تشكيل ستاد، نخاله هاي ساختماني در مكانهاي مختلفي از قبيل حاشيه شهر، كمربندي ها، ساحل و حاشيه رودخانه و زمين هاي متروكه درون شهر به صورت غيرمجاز تخليه و رها مي شدند كه اين عمل هم از جهت محيط زيست شهري نامتناسب بود و هم از نظر بهداشتي با تجميع حيوانات باعث به وجود آمدن شرايط نامناسب سلامت براي شهروندان مي شد.



حيدري ادامه داد: به همين منظور و براي کنترل بهتر، گشت ستاد ضايعات را با هدف جلوگيري از پراکندگي و رها سازي نخاله هاي ساختماني در سطح شهر اهواز، کنترل و رعايت اصول تخريب و گود برداري و کاهش تخلفات و جلوگیری از بروز حوادث راه اندازی كرديم.



وي در خصوص فعالیتهای عمرانی سازمان عنوان كرد: احداث نزديک به 12 کيلومتر پارک ساحلي حد فاصل پل پنجم تا پل ششم و پل سوم تا پل نهم ( ساحل شرقي) و ساحل شهري ملت ( کوروش )، احداث پارک زردشت (پنج هکتار )، احداث پارک کيانشهر، احداث پارک ثامن الائمه، احداث پارک کارون، احداث پارک محله اي فروردين، احداث پارک ماليات، احداث باند کندرو پدافند، پارک طولي کيانشهر، پياده رو سازي کيانشهر (35هزار متر مربع)، نصب تصاوير شهدا در ورودي هاي مسجد سليمان، حميديه، خرمشهر (60 تابلو)، بهسازي ورودي از سمت خرمشهر، پروژه شکافت تپه گلف، ساحل سازی کوی سید خلف و رنگ آميزي پل جزيره اشاره كرد.



مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداري اهواز همچنين به اقدامات و فعاليت هاي اين سازمان در بخش خدمات شهری اشاره كرد و گفت: برای اولین بار و با هدف نگهداري بهتر از سرمایه هاي سازمان اقدام به ساخت پارکینگ خودورهای سنگین و نيز به منظور پشتيباني از ناوگان حمل زباله خدمات شهري 20 دستگاه کاميون حمل زباله را خریداری كرديم و همزمان بازسازي ماشين آلات اسقاطي از جمله کمپرسي 10چرخ و مکنده خاور را در دستور کار خود قرار داده که با تلفیق و استفاده بهینه از آنها تنها خودروی درخت کن شهر اهواز را تهيه و همچنين در کنار اینها و برای پشتیبانی بهتر از فعایتهای عمرانی سازمان يك دستگاه گريدر، غلتک، بيل مکانيکي کشنده اسکانيا همراه با يک دستگاه تريلي دوباره خريداري كرديم.



وي در رابطه با راهكارهاي پيشنهادي در توسعه شهر اهواز تصريح كرد: در مديريت شهر اهواز طي سالهای اخیر ساحل سازي و توسعه فضاي سبز به عنوان فاکتور مهم ارتقای کيفيت محيط زيست شهر مورد توجه واقع شده است که افزايش حجم بالاي کار و کنترل هزينه ها را به کارنامه شهردار اضافه مي كند. تامين منابع مالی فوق و درآمدزايي به خصوص در بخش عمراني و توسعه فضاي سبز موضوع مهمي است که باید به دقت دنبال شود و بي شک بدون توجه به اين موضوع، توسعه و بهبود فضاي شهري اهواز فراهم نمي شود.



مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداري اهواز افزود: چنانچه شهرداري در راستاي درآمدزايي بيشتر به افزايش مشارکت شهروندان در ساخت و توسعه شهر با پرداخت به موقع عوارض به منظور پول زايي و ايجاد درآمدهاي جديد براي مردم اهتمام ورزد، به دنبال آن توانايي عمومي شهروندان اهوازي نیز در راه مشارکت و پيشرفت بهبود می يابد.

