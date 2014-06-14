۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

مطلبي فر به مهر خبر داد:

كاهش 77 ميليمتري بارندگي در آذربايجان غربي/ رگبار و رعد و برق در راه است

اروميه- خبرگزاري مهر: مدير كل هواشناسي آذربايجان غربي از كاهش 77.1 ميليمتري بارندگي در سطح استان از ابتداي سال زراعي جاري تا كنون نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

فرخ مطلبي فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون304.7 میلیمتر بارندگی در سطح استان ثبت شده، افزود: این در حالی است که طي مدت مشابه در سال آبي قبل میزان ریزشهای جوی در سطح استان به طور میانگین 381.8 میلیمتر ثبت شده است.

وی با اشاره به کاهش 77.1 میلیمتری میزان بارشها طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت:در این میان سردشت با 704.8 میلیمتر بارش بیشترین و خوي با 165 میلیمتر بارش کمترین میزان ریزشهای جوی را جذب کرده و پیرانشهر با 581.6 میلیمتر در رتبه دوم جذب ریزشهای جوی قرار دارد.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با اعلام اینکه در مقایسه آماری ریزشهای جوی شهرستانهای آذربایجان غربی نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش میانگین بارشها، شاهد كاهش 168.7 میلیمتری بارشها در پيرانشهر بودیم، عنوان کرد: كمترين ميزان تغييرات نيز در  ماكو با 4.4 میلیمتر افزايش ثبت شده است.

مطلبی فر میانگین بارندگی دراز مدت دوره مشابه سال قبل را 345 میلیمتر دانست و گفت: با توجه به میانگین بارش 304.7 میلیمتری سال زراعی جاری تا کنون، شاهد كاهش 24.2 میلمتری بارشها نسبت به دراز مدت دوره مشابه سال قبل بوده که بیشترین میزان كاهش بارشها در سردشت با 146.9 ميليمتر ثبت شده است.

وي رگبار، رعد و برق و وزش باد شديد را پديده غالب جوي تا روز سه شنبه هفته جاري در سطح استان دانست و ضمن اعلام هشدار به كشاورزان و مردم نسبت به احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد استان،‌خواستار توجه به نكات ايمني و مقابله با حوادث احتمالي شد و گفت: طي امروز و فردا نيز هواي استان كمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد در شمال و مرکز استان همراه با رگبار پراکنده باران خواهد بود.

