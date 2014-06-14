عباس عبدی «سگ باغ سفارت» را نوشت

عباس عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تالیف پنجمین رمان نوجوانانه خود با عنوان «سگ باغ سفارت» خبر داد و گفت: این رمان به نوعی نخستین رمان نوجوانانه من به شمار می‌رود که از فضای فولکلور جنوبی خارج می‌شود و در آن شخصیت‌ها قدم به فضایی غیر از شهر خود می‌گذارند.

وی افزود: در این رمان دو شخصیت اصلی رمان دو نوجوان هستند که برای انجام کاری اقتصادی تصمیم می‌گیرند از قشم به تهران سفر کنند. این سفر اما برای آنچه در مسیر و چه در مقصدش که تهران است، حوادث متعددی را پدید می‌آورد که بدنه اصلی داستان را می‌سازد. ماجرای حضور این دو نوجوان در تهران و گرفتار شدن آنها در میان افرادی که سعی دارند از آنها کلاه‌برداری کنند، بخش قابل توجهی از این رمان را شکل می‌دهد.

عبدی ادامه داد: خودم این رمان را یک داستان جاده‌ای می‌دانم؛ داستانی جاده‌ای که در تهران هم می‌گذرد و ایجاد کننده نوعی کشف شهود در مخاطبان است. البته این داستان را داستانی شهری به معنای عرفی آن نمی‌دانم و ادعایی ندارم که این داستان فضایی مدرن دارد اما نظام کشف و شهودی موجود در آن موضوعی است که بر آن تاکید دارم.

این نویسنده در ادامه تصریح کرد: این رمان که دنباله رمان‌های نوجوانه اوست در حال حاضر برای اعلام نظر در اختیار یک ناشر قرار دارد و منتظر اعلام نظر وی برای انتشار است.

یادآوری می‌شود عباس عبدی تاکنون چهار رمان نوجوانانه تالیف کرده است که از میان آنها سه اثر با عنوان روز نهنگ و شکارچی کوسه کر و شناگر از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و رمانی با عنوان هنگام لاک‌پشت‌ها نیز توسط همین ناشر در دست انتشار است.