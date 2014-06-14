تصاویر نخستین خودروی مافوق صوت دنیا/ 1600 کیلومتر بر ساعت در آستانه آزمایش 

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنه این خودرو که Bloodhound نام گرفته است، روز جمعه در بریستول انگلیس رونمایی شد.

بدنه این خودروی فناورانه از فیبرکربن ساخته شده و قرار است "اندی گرین" راننده خودروهای سرعت، آن را با بالاترین سرعت در بیابان صحرای جنوب آفریقا در 2015 و 2016 بیازماید.

بدنه این خودرو که طراحی و ساخت آن بیش از 10 هزار ساعت زمان برده، از پنج نوع فیبرکربن و دو رزین مختلف ساخته شده است.

در ساخت این بدنه سه لایه آلومینیوم لانه زنبوری با ضخامت های مختلف که استحکام اضافی برای خودرو ایجاد می کند در بین لایه های فیبرکربن قرار گرفته است.

این ساختار 200 کیلوگرم وزن دارد و به طور مستقیم به شاسی فلزی عقب خودرو که موتور جت، موشک و خودروی مسابقه را حمل می کند، متصل می شود.

مهندسان می گویند: بخش کربنی جلوی خودرو باید بتواند بار ایرودینامیکی بیشتری را تا سه تن در هر متر مربع در سرعت هزار و 609 کیلومتر بر ساعت تحمل کند. این بخش تحت تاثیر نیروهای قابل توجه تولید شده توسط چرخ های جلو نیز هست.

این خودرو برای محافظت از راننده به یک زره بالستیک مجهز خواهد شد.

سقف این خودرو به گونه ای طراحی شده تا یک سری موج های شوک را ایجاد کند. این موج شوک هوا را به موتور جت Eurojet EJ200 می رساند.

اگر هوای مافوق صوت به پره های پنکه موتور جت برسد، جریان هوا شکسته شده و موتور دچار خفگی و چوک خواهد شد.

این هوا تغییرات زیادی در فشار ایجاد می کند که می تواند به موتور جت و خودرو آسیب بزند.

با این حال خودروی Bloodhound از امواج شوک بر روی سقف خودرو برای کند کردن جریان هوا از هزار مایل به 600 مایل در مسافت حدود یک متر استفاده می کند.

باد منحرف شده که پنج برابر سریع تر از توفان است موجب ایجاد نویز و لرزش اضافی به خودرو می شود. محققان سطوح صدا را پیش بینی و به خوبی ارزیابی کرده اند.

این خودرو دارای سه موتور جت، مجموعه ای از موشک های هیبریدی و موتور خودروی مسابقه است که در مجموع این خودرو را به حرکت در می آورند.

این موتورهای پر سر و صدا، نویزی حدود 140 دسیبل تولید می کنند. بخش عمده این نویز به سمت عقب خودرو و به مسیری دور از راننده هدایت خواهد شد.

مهندسان این پروژه هنوز انتظار دارند موج شوک، سطوح نویز و صدای موشک بیش از 120 دسیبل صدا درون خودرو ایجاد کند.

قرار است راننده این خودرو یک سیستم ارتباطی داخل گوش که به طور خاص و ویژه توسط شرکت Ultimate Ear برای حفاظت از شنوایی وی طراحی شده است، استفاده کند تا ارتباط برقرار کردن با سایرین را برایش امکان پذیر کند.