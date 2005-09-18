تيم هاي پايه بسكتبال پيكان در فينال باشگاه هاي استان تهران

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين دوره از مسابقه ها كه در سالن شيخ الاسلام مجموعه ورزشي شهيد حيدرنيا تهران برگزار مي شود ، تيم ميني بسكتبال پيكان در بازي فينال به مصاف تيم مبتكران مي رود.

تيم نوجوانان اين باشگاه نيز براي ايستادن بر سكوي نخست اين رقابتها با تيم نفت ديدار مي كند.

همچنين تيم نونهالان باشگاه پيكان هفته آينده براي راهيابي به ديدار فينال مقابل تيم مهرام قرار مي گيرد.

تمامي ديدارهاي فوق هفته آينده در سالن شيخ الاسلام برگزار خواهد شد.

پيكارهاي بسكتبال قهرماني جوانان استان هم از اواسط مهرماه سالجاري با حضور 10 تيم در سالن شيخ الاسلام برگزار مي شود.

گفتني است جلسه هماهنگي اين مسابقه ها هفته آينده با حضور نمايندگان تيم هاي شركت كننده در سالن فوق برگزار خواهد شد.