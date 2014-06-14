هشدار درباره وضعیت درختان کاخ سعد آباد

محمد حقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تحقق مدیریت یکپارچه برای حل مشکل فضای سبز کاخ موزه های پایتخت گفت: زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی که پیش از این عضو شورای شهر تهران بود به صحن علنی شورا آمد درخواست کردیم مدیریت واحد شهری از سازمان میراث فرهنگی آغاز شود که مدیرش نگاهی شورایی داشته و از شورا به سازمان میراث رفته است. در حال حاضر مدیریتی ناعادلانه در شهر وجود دارد بخشی از شهر از امکانات مادی بیشتری برخوردار است و برخی از مدیریتها در تنگنا هستند.

حقانی با بیان اینکه محوطه فضای سبز برخی از کاخ موزه های سطح شهر تهران مانند نیاوران و سعد آباد و سایر مکانهای دولتی به خوبی نگهداری نمی شود گفت: نگهداری و مسئولیت فضای سبز این گونه مکانها با مدیریت شهری نیست اما این پهنه ها در هوا و محیط زیست پایتخت موثر هستند .

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: شاید محوطه های فضای سبز کاخ ها مانند پارک ها کارکرد اجتماعی ندارند اما در هوای پایتخت موثر هستند و مدیریت شهری این آمادگی را دارد که در نگهداری این فضاها به کمک میراث فرهنگی بیاید .

وی با اشاره به این که تعداد زیادی از درختان باغ موزه سعدآباد به دلیل عدم نگهداری صحیح خشکیده است گفت: قطع درخت در این کاخ انجام نشده است مگر درختانی که خشکیده شده و امکان احیای آنها نیز وجود نداشت .

حقانی عدم رسیدگی به موقع و صحیح به درختان این کاخ را دلیل از بین رفتن این درختان دانست و گفت : نبود کارشناس برای نگهداری درختان و نبود امکانات مالی بر ادامه این روند موثر است .

وی با تاکید بر این که شورا نمی تواند دولت را ملزم به نگهداری از این درختان کند گفت: شورای شهر تهران می تواند شهرداری را ملزم به نگهداری از فضای سبز پایتخت کند اما نگهداری از این گونه محوطه های دولتی در اختیار شورا نیست.

حقانی در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری و شورا می توانند به خشکیدن یک درخت در خانه های شخصی ورود پیدا کند و جرایم سنگین تعیین کند اما امکان ورود به موضوع فضای سبز کاخ موزه ها را ندارند، گفت: متاسفانه این بی عدالتی و عدم تعادل در مدیریت شهری وجود دارد اما برابر قانون ما نمی توانیم به این موضوع ورود پیدا کنیم .