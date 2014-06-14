افزایش امید و نشاط در جامعه مهم ترین برنامه دولت تدبیر و امید است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیخانی صبح شنبه در همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در این شهرستان با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین همایش هایی ایجاد شور و نشاط اجتماعی بین مردم است که این مهم نیز جزوء مهم ترین اهداف دولت تدبیر و امید به شمار می رود.

وی افزود: فردا از آنِ ملتی است که دوشادوش خادمان صادق خود، برای ساختن میهنی آباد و آزاد از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و رمز عبور از گردنه‌های سخت روزگار را در وحدت و وفاق ملی جستجو می‌کنند.

علیخانی در ادامه به انتخابات 24 خرداد سال گذشته اشاره کرد و گفت: مردم با انتخاب آگاهانه دولت دکتر روحانی، خواهان اتحاد و همدلی مردم و مسئولان شدند که امروز شاهد یکرنگی و همدلی بیش از پیش در جامعه هستیم.

وی همچنین در ادامه به برنامه های شهرستان اسکو اشاره کرد و گفت: چندین پروژه و برنامه بزرگ برای این شهرستان برنامه ریزی شده که امیدواریم با تحقق این برنامه ها، اسکو را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

در این همایش از سوی اعضای شورای شهر اسکو وعده احداث جاده سلامت در ورزشگاه وحدت این شهرستان داده شد و به چندین نفر از شرکت کنندگان به صورت نمادین جوایزی اهدا شد.