۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۹

در تالار هنر اصفهان؛

"زندگی ضرب در سه" به صحنه می رود

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر تالار هنر اصفهان از به صحنه رفتن تئاتر "زندگی ضرب در سه" به کارگردانی لیلا پرویزی در این تالار خبر داد.

میثم بکتاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشنامه این تئاتر که  با نام سه روایت از زندگی  نیز ترجمه شده، توسط ياسمينا رضا نمایشنامه‌نویس، بازیگر، رمان‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس فرانسوی نگاشته شده که پدر وی دورگه‌ی نیمه ایرانی روسی است.

وی افزود: اين نمايشنامه را می توان جزو درخشان ترین و بهترين آثار این نویسنده‌ی معاصر فرانسوي  دانست که خالق  نمایشنامه های ارزشمندی همچون چون خداي كشتار، هنر (برنده جایزه بزرگ مولیر)، مرد اتفاقي، گفت و گوهای پس از خاکسپاری، گذر زمستان، یک نمایش اسپانیایی، سه روايت از زندگي و رمان هایی همچون اندوه ژرف، سه روایت از زندگی ادام ابربرگ، سپیده دم؛ عصر یا شب است.

مدیر تالار هنر اصفهان با بیان داستان این نمایش تاکید کرد: این نمایش رئالیستی داستانی از شب نشيني دو زوج جوان و فرهيخته با کمترين وسايل پذيرايي و با يک دنيا طنز و تصادم افکار است که با صدای گريه وقت و بی وقت کودک شان در آن اختلال ایجاد می شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب برشي از یک زندگي در سه ورژن با نگاهی موشكافانه از رابطه دو زوج روايت مي شود که داستانی در مورد زندگی معمولی و روزمره با تمام سادگی ها و پيچيدگی ها است.

بکتاشیان درباره عوامل این نمایش نیز گفت: بازيگراني چون فرشاد فهيمي ، اسماعيل موحدی، ستاره كلباسی و ساجده نجاريان در اين نمايش به ایفای نقش می پردازند ضمن اینکه مريم موحديان به عنوان  دراماتوژ، عباس فلاحی دستيار كارگردان و زينب گيويی به عنوان منشی صحنه در این نمایش همکاری می کنند.

وی با اشاره به زمان اجرای این نمایش نیز بیان داشت: اين نمايش تا ششم تيرماه از ساعت 19 در سالن كوچك تالار هنر به روي صحنه خواهد رفت.

به گزارش مهر اجراي ششم تيرماه این نمایش در 2 سانس برگزار و در تاریخ 24 و 31 خرداد ماه این نمایش اجرا نمی شود.

