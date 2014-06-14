"زندگی ضرب در سه" به صحنه می رود

میثم بکتاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشنامه این تئاتر که با نام سه روایت از زندگی نیز ترجمه شده، توسط ياسمينا رضا نمایشنامه‌نویس، بازیگر، رمان‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس فرانسوی نگاشته شده که پدر وی دورگه‌ی نیمه ایرانی روسی است.



وی افزود: اين نمايشنامه را می توان جزو درخشان ترین و بهترين آثار این نویسنده‌ی معاصر فرانسوي دانست که خالق نمایشنامه های ارزشمندی همچون چون خداي كشتار، هنر (برنده جایزه بزرگ مولیر)، مرد اتفاقي، گفت و گوهای پس از خاکسپاری، گذر زمستان، یک نمایش اسپانیایی، سه روايت از زندگي و رمان هایی همچون اندوه ژرف، سه روایت از زندگی ادام ابربرگ، سپیده دم؛ عصر یا شب است.



مدیر تالار هنر اصفهان با بیان داستان این نمایش تاکید کرد: این نمایش رئالیستی داستانی از شب نشيني دو زوج جوان و فرهيخته با کمترين وسايل پذيرايي و با يک دنيا طنز و تصادم افکار است که با صدای گريه وقت و بی وقت کودک شان در آن اختلال ایجاد می شود.



وی ادامه داد: بدین ترتیب برشي از یک زندگي در سه ورژن با نگاهی موشكافانه از رابطه دو زوج روايت مي شود که داستانی در مورد زندگی معمولی و روزمره با تمام سادگی ها و پيچيدگی ها است.



بکتاشیان درباره عوامل این نمایش نیز گفت: بازيگراني چون فرشاد فهيمي ، اسماعيل موحدی، ستاره كلباسی و ساجده نجاريان در اين نمايش به ایفای نقش می پردازند ضمن اینکه مريم موحديان به عنوان دراماتوژ، عباس فلاحی دستيار كارگردان و زينب گيويی به عنوان منشی صحنه در این نمایش همکاری می کنند.



وی با اشاره به زمان اجرای این نمایش نیز بیان داشت: اين نمايش تا ششم تيرماه از ساعت 19 در سالن كوچك تالار هنر به روي صحنه خواهد رفت.



به گزارش مهر اجراي ششم تيرماه این نمایش در 2 سانس برگزار و در تاریخ 24 و 31 خرداد ماه این نمایش اجرا نمی شود.