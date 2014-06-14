به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله حقیقی در نشست مشترک با نمایندگان عضو فراکسیون مناطق مرزی مجلس شورای اسلامی، وجود دیدگاه مشترک بین نمایندگان مجلس و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به معضل قاچاق را در تحقق حل این معضل موثر دانست و افزود: ستاد به دنبال تعامل با اعضای فراکسیون مناطق مرزی مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات مرزنشینان است.

وی یادآور شد: امروزه اکثر کشورهای دنیا که در آن قاچاق صورت می گیرد عمدتا یا کشور مبداء هستند و یا مقصد اما در حال حاضر ایران هم کشور مبداء به حساب آمده و هم مقصد، که این مورد آسیب‌های زیادی را وارد کرده است.

حقیقی همچنین به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر تولید داخلی و تقویت مسائل اقتصادی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم به فرمایشات رهبری جامه عمل بپوشانیم باید از پدیده قاچاق جلوگیری و شرایطی فراهم کنیم تا تولید داخلی رونق بگیرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: باید به طور جدی به این موانع پرداخته شود چراکه قاچاق جزو مواردی است که اثرات آن در بخش‌های مختلف نمود پیدا می‌کند و تاثیر آن را علاوه بر اقتصاد کشور می‌توان در حوزه‌های بهداشت، سلامت، فرهنگ و حتی امنیتی مشاهده کرد.

حقیقی با بیان اینکه قسمت قابل توجهی از قاچاق، زائیده فرآیندهای رسمی است گفت: بیش از 70 درصد مسائل قاچاق ناشی از فرآیندهای رسمی اقتصاد کشور است و کشورمان در سال گذشته رتبه 143 جهان را در تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه کشورها یا مبدا و یا مقصد کالای قاچاق هستند، افزود: معضل قاچاق معطوف به ورود یک واحد کالا توسط یک کوله‌بر نیست بلکه از یک طرف ورود عمده و تحت پوشش کالاهای گوناگون در حجم گسترده و از طرف دیگر خروج عمده سوخت از طریق مرزهای آبی و خشکی است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با پیگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت وزارت نفت جایگاه‌های عرضه سوخت در مناطق مرزی فعال خواهند شد، گفت: ستاد به دنبال افزودن مشکلات مرزنشینان به واسطه مبارزه با قاچاق نیست بلکه نوع نگاه ما ایجاد سهولت تجارت و امکان سرمایه‌گذاری در این مناطق است.

وی به قاچاق روزانه حداقل 10 میلیون لیتر سوخت فقط از طریق مرز آبی اشاره کرد و افزود: با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق مرزهای کشور به رقم 20 میلیون لیتر در روز می‌رسیم که با توجه به مابه‌التفاوت حدود یک دلاری در دو سوی مرز، کشور سالانه 2.7 میلیارد دلار کشور از قاچاق سوخت متضرر می‌شود.

حقیقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به قاچاق گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها سالانه 10 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این تعداد یک میلیون و 500 هزار دستگاه به صورت رسمی وارد شده و سالانه حدود 8 میلیون و 500 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر رسمی وارد کشور می شود که برآورد ارزش حداقلی آن معادل 1.8 میلیارد دلار است.

وی معضل قاچاق و نقش تخریبی آن بر مسائل اقتصادی، سلامت و معضلات اجتماعی کشور را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: بروز این معضل موجب وقوع مشکلات فرهنگی و معیشتی در مرزها شده است چراکه فعل قاچاق سبک زندگی را در بسیاری از این مناطق تغییر داده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه برای نجات اقتصاد کشور لازم است توسعه پایدار را به صورت هماهنگ در سراسر کشور داشته باشیم، گفت: مهمترین و اصلی ترین راهکار تحقق توسعه پایدار در کشور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و به تبع آن مبارزه با قاچاق است.

حقیقی تحقق توسعه اقتصادی با وجود قاچاق را غیرممکن دانست و افزود: رسیدن به نقطه مطلوب در اقتصاد مقاومتی با وجود قاچاق ممکن نیست در نتیجه پرداختن به حل معضل قاچاق امری ضروری در کشور است.

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبارزه همه‌جانبه با معضل قاچاق را حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: تا زمانی که ورود کالای قاچاق با قیمت ارزان‌تر انجام می‌شود اجناس مشابه داخلی با عدم استقبال مواجه خواهند شد و در نتیجه تولید در داخل به صرفه نخواهد بود.

وی در واردات کالا سه عامل اسناد مربوطه، عوارض و زمان ترخیص را تعیین کننده دانست و افزود: جزء کشورهایی به شمار می‌رویم که با بیشترین اسناد، بالاترین عوارض و طولانی‌ترین زمان مربوط به ترخیص کالا مواجه هستیم و بین 185 کشور در رتبه 153 قرار داریم و این روند موجب به‌صرفه شدن قاچاق شده است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز گفت: فعالان اقتصادی از طریق رسمی با توجه به وجود بروکراسی موجود سالانه تنها در 2 نوبت امکان واردات خواهد داشت درصورتیکه از طرق غیررسمی و غیرمجاز این امکان در 4 نوبت وجود دارد.

حقیقی مبارزه با قاچاق سوخت در منشاء را مورد تاکید قرار داد و گفت: با مدیریت مناسب توزیع و بهینه‌سازی سهمیه‌ها، جلوگیری از قاچاق سوخت در منشا تحقق خواهد یافت و دیگر شاهد قاچاق 10 میلیون لیتر سوخت از طریق دریا نخواهیم بود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه افراد دانه‌درشت در زمینه قاچاق، برخی کوله‌بران را اجیر کرده و از آنها سوءاستفاده می‌کنند، گفت: در بسیاری از موارد شاهدیم که قاچاقچیان دانه‌درشت با برنامه‌ریزی و جمع‌آوری کالا در آن سوی مرز اقدام به حمل و انبار کالای خود در این سوی مرز توسط کوله‌بران می کنند که در این صورت دیگر نمی توان به تصور اینکه کالای وارداتی اندک است، مقابله‌ای انجام نشود.

حقیقی گفت: برخوردهای انتظامی و امنیتی متوجه لایه‌های آشکار قاچاق می‌شود و این در حالی است که لایه‌های پنهان در حاشیه امنیت قرار داشته و مبادرت به قاچاق برنامه‌ریزی شده می‌کنند.

وی در ادامه سخنان خود در جمع نمایندگان عضو فراکسیون مناطق مرزی مجلس شورای اسلامی مرز را فرصت دانست و افزود: بهره‌گیری صحیح از فرصت‌های مرز مانع تبدیل شدن آن به تهدید و معبری برای تردد کالای قاچاق خواهد شد.

در پایان نشست برخی از نمایندگان عضو فراکسیون مناطق مرزی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت قاچاق حوزه انتخابی‌ خود ارائه و نقطه‌نظراتشان را پیرامون موضوع جلسه مطرح کردند.