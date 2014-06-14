  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

جعفری خبر داد:

پیش بینی تولید بیش از 16 هزار تن گندم در کلیبر/ خسارت به 3600 هکتار از اراضی کشت

پیش بینی تولید بیش از 16 هزار تن گندم در کلیبر/ خسارت به 3600 هکتار از اراضی کشت

کلیبر – خبرگزاری مهر: مدير جهاد كشاورزي شهرستان كليبر از پیش بینی برای برداشت 16 هزارو 850 تن گندم در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جعفري شنبه با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: برداشت محصول گندم از مزارع این شهرستان آغاز شده و سطح زير كشت گندم آبي در سال جاري 600 هكتار و گندم ديم 15 هزار هكتار است.

وی در ادامه گفت: با توجه به عملكرد چهار هزار و 500 كيلوگرم در هکتار براي گندم آبي  و یکهزار و 120 كيلوگرم در هکتار براي گندم ديم، پيش بيني مي شد که در سال جاري توليد گندم شهرستان کلیبر به 19 هزار و 500 تن  برسد.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان كليبر ادامه داد: ولی با توجه به خسارات وارده از طریق خشکسالی، سیل و تگرگ به مزارع گندم دیم، پیش بینی می شود این میزان به 16 هزارو 850 تن کاهش یابد.

جعفري در پایان اظهار داشت: در سال جاری حدود دو هزار و 700 هکتار از مزارع گندم دیم کلیبر در اثر خشکسالی و 900 هکتار نیز در اثر سیل و تگرگ خسارت جدی دیده و تولید محصول گندم این شهرستان را کاهش دادند.

کد مطلب 2311084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها