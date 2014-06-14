پیش بینی تولید بیش از 16 هزار تن گندم در کلیبر/ خسارت به 3600 هکتار از اراضی کشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جعفري شنبه با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: برداشت محصول گندم از مزارع این شهرستان آغاز شده و سطح زير كشت گندم آبي در سال جاري 600 هكتار و گندم ديم 15 هزار هكتار است.

وی در ادامه گفت: با توجه به عملكرد چهار هزار و 500 كيلوگرم در هکتار براي گندم آبي و یکهزار و 120 كيلوگرم در هکتار براي گندم ديم، پيش بيني مي شد که در سال جاري توليد گندم شهرستان کلیبر به 19 هزار و 500 تن برسد.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان كليبر ادامه داد: ولی با توجه به خسارات وارده از طریق خشکسالی، سیل و تگرگ به مزارع گندم دیم، پیش بینی می شود این میزان به 16 هزارو 850 تن کاهش یابد.

جعفري در پایان اظهار داشت: در سال جاری حدود دو هزار و 700 هکتار از مزارع گندم دیم کلیبر در اثر خشکسالی و 900 هکتار نیز در اثر سیل و تگرگ خسارت جدی دیده و تولید محصول گندم این شهرستان را کاهش دادند.