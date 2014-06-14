10 هزار جلد سند مالکیت موقوفات در سال 92 اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی حاتمی، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس با بیان اینکه در زمینه اخذ سند مالکیت در سال 92 با تلاش مدیران، کارکنان و کارشناسان اوقاف در استانها و شهرستانها فعالیتی چشمگیر نسبت به سال 91 صورت گرفته، اظهار داشت: در سال 92 نسبت به سال 91 ، رشد صد در صدی داشته ایم. در سال 92 تعداد اسناد مالکیت موقوفات منفعتی اخذ شده، نسبت به کل 85 درصد است.



حجت الاسلام حاتمی گفت: در سال 93 ، 6 نشست منطقه ای با حضور معاونین ، مدیران و کارشناسان سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه در 6 استان برگزار خواهد شد.



معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه از اخذ سند مالکیت ده هزار موقوفه در سال گذشته خبرداد و افزود: سال گذشته و در اجرای ماده 177 قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، تمامی اسناد وقفی در سامانه جامع اطلاعات و مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت و بازنویسی شد و بنا داریم تمام اسناد موقوفات را در مرکز اسناد سازمان نگهداری کنیم.



وی با اشاره به اینکه سال گذشته تمام توان مدیران کل و مدیران شهرستان به کار گرفته شد و موفقیتهای چشمگیری نیز بدست آمد، گفت: برای بیش از 170 هزار موقوفه و مسجد موجود در کشور باید سندی معتبر در مرکز اسناد سازمان داشته باشیم.



حجت الاسلام حاتمی با بیان اینکه در زمینه حقوقی نیز در سال 92، سازمان اوقاف موفقیت های چشمگیری داشت، تصریح کرد: در سال گذشته 4 هزار پرونده حقوقی تعیین تکلیف شد و احکام بیش از 1600 پرونده اجرایی شد که نسبت به سال 91، رشد 60 درصدی را نشان می دهد.



معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: هیئت حقوقی در اداره کل حقوقی سازمان با حضور وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب تشکیل شده است و راهکارهای اجرایی برای پرونده های حقوقی را در دادگاه ها ، مراجع عالی قضایی و ... را به استان ها و شهرستانها ارائه می کند.



وی در پایان با اشاره به اجرای طرح وقف جمعی در کشور تصریح کرد: اوراق وقف در قانون بودجه سال 92 و 93 ، مصوب شد و به عنوان راهکاری قانونی برای وقف جمعی در دستور کار قرار گرفت که در گام نخست در استان تهران در حوزه سلامت عرضه شد که در دوهفته نخست عرضه، بیش از 10 هزار نفر در این طرح شرکت کردند و در مرحله دوم نیز عرضه اوراق وقف در استان فارس جهت ساخت مرکز تخصصی سرطان جنوب کشور در دستور کار قرار دارد که آیت الله العظمی مکارم شیرازی، مرجع عالیقدر تقلید هم با شرکت در این طرح، 50 میلیون تومان اوراق وقف خریداری کردند.