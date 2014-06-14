شناسایی 50 نقطه حادثه خیز جاده ای در شهرستان اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیخانی صبح شنبه در جلسه شورای ترافیک و حمل و نقل این شهرستان از آغاز عملیات ساماندهی نقاط حادثه خیز در سطح سه شهر اسکو ، سهند و ایلخچی خبر داد و گفت: با توجه به توریستی بودن این شهرستان و افزایش ترافیک مسافری در روزهای پایانی هفته و تعطیلات هفتگی تامین امنیت جاده ای یکی از اولویت های اساسی شورای ترافیک این شهرستان به شمار رفته و در این راستا طرح دو بانده کردن مسیر اسکو به خسروشاه آغاز شده است .

وی نصب علائم معرفی مسیر، از مسیر ارومیه و تبریز به سمت شهرستان اسکو و روستای کندوان را یکی از درخواست های اصلی مردم عنوان کرد و گفت: نبود علائم راهنمای گردشگری در مسیر منتهی به روستای کندوان باعث سردرگمی مسافرین شده و لازم است اداره راه و شهرسازی با هماهنگی شورای ترافیک نسبت به نصب علائم اقدام کند .

وی همچنین از پلیس راهور اسکو و شهرداری سهند خواست تا نسبت به نصب علائم راهنمایی و رانندگی در فاز3 شهر سهند اقدام کرده و نامگذاری محلات فاز3 این شهر جدید را در اولویت قرار دهند .

فرماندار اسکو در پایان این جلسه به صورت حضوری از عملیات اجرایی ساماندهی و حذف نقطه حادثه خیز در مسیر اسکو به خسروشاه بازدید کرده و دستگاه های خدمت رسان را ملزم به همکاری همه جانبه جهت تسریع در اتمام این عملیات کرد .