دولت از نقدهای سازنده استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با حضور در همایش امید و انتظار که به مناسبت گرامیداشت سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر (عج) و سالروز انتخابات 24 خرداد سال گذشته با حضور استاندار آذربایجان غربی و جمعی از جوانان ارومیه ای برگزار شد، افزود: مردم در انتخابات سال گذشته به رویه های افراطی رای منفی دادند و اعتدال را برگزیدند و ما نیز به عنوان دولت اعتدال و تدبیر و امید، به عهد خود در راستای خدمت رسانی به مردم و حمایت از آنها در عرصه های مختلف پایبند هستیم.

وی اضافه کرد: مردم نیز باید به دنبال خواسته خود یعنی تغییر باشند و این تغییر را باید مطالبه کنند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر که بذر امید در حال جوانه زدن در کشور است، عده ای برآشفته شده اند و با استفاده از ابزارهای مختلف، سعی در سنگ اندازی در مقابل فعالیت های دولت دارند.

معاون رییس جمهوری در امور بانوان و خانواده ادامه داد:

مولاوردی با اشاره به حماسه 24 خرداد سال 92 گفت: اکثر مردم در اوج ناامیدی در پای صندوق های رای حاضر شدند و باز هم صندوق رای را برای تغییر انتخاب کردند و به همه بداخلاقی های سیاسی مهر بطلان زدند.

وی افزود: اعتدال، قانونمداری و قانون گرایی به همراه تدبیر، خواست مردم از این رای بود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی کشور در هشت سال پیش از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید ، اضافه کرد: عدم توجه به حقوق برابر تمامی هموطنان از قومیت ها و مذاهب مختلف، کاهش مداوم رشد اقتصادی، عدم موفقیت در حوزه اقتصاد و نابودی زیرساختهای این بخش، رشد تورم و بیکاری با وجود افزایش جهشی درآمدهای نفتی، عدم استفاده از نظرات نخبگان، بزرگ شدن دولت، ناهماهنگی در سیاست های اقتصادی، انتصاب مدیران بدون توجه به شایستگی ها، اعمال برخوردهای غیرقانونی و سلیقه ای با انجمن های صنفی و سازمانهای مردم نهاد و برگزیدن راه تقابل با دنیا از جمله این مشکلات بودند.

معاون رییس جمهوری در امور بانوان و خانواده اظهار کرد: دولت به دنبال حذف تمام این رویه هاست و در راستای بازگشت به فرهنگ از طریق توسعه امنیت، مسئولیت و خلاقیت گام بر می دارد.

مولاوردی ادامه داد: ارتقای رویکردهای فرهنگی از فعالیت محوری به اثربخشی، تغییر نگرش های دینی جامعه از ظاهر به معنا، ارتقای مشارکت های اجتماعی، مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله مواردی است که دولت در حوزه فرهنگی و اجتماعی حرکت می کند.

وی تقابل با دنیا را کاری ناموفق ارزیابی کرد و افزود: دولت تدبیر و امید به دنبال راهبرد برد - برد در عرصه سیاست خارجی است و حفظ منافع ملی و حقوق ملت، خط قرمز دولت در این راستا است.

در این آیین، تعدادی از نمایندگان اقشار مختلف مردم از جمله بانوان و جوانان، روحانیون اهل سنت و رییس و قائم مقام ستاد دکتر حسن روحانی در آذربایجان غربی به بیان نظرات خود در خصوص فعالیت های دولت در استان پرداختند.