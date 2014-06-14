ارسال 400 قلم دارو برای زائران ایرانی حج تمتع

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مرعشی در حاشیه ارسال اقلام دارویی حج تمتع امسال به عربستان، گفت: امسال 300 نوع تجهیزات و 400 قلم دارو به شهرهای مکه و مدینه ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه حجم این اقلام دارویی و تجهیزات 100 تن است، افزود: امسال ترکیبات داروهای آنتی‌بیوتیکی تغییر یافته و مقدار آن نیز به علت بیماریهای تنفسی شایع در عربستان افزایش پیدا کرده است.

به گفته مرعشی، در صورت احساس نیاز و کمبود دارو در جریان حج تمتع، محموله‌های بعدی نیز که از قبل آماده هستند به عربستان ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در جریان حج عمره سال گذشته به 620 هزار عمره‌گذار خدمات پزشکی ارائه شده است، گفت: تقریباً 75 درصد داروهایی که به عربستان ارسال می‌شود به مصرف می‌رسد.

رئیس مرکز پزشکی حج هلال احمر افزود: در حج تمتع امسال 280 پزشک همراه کاروانها به سرزمین وحی اعزام شده‌اند و 220 نفر نیز کارکنان بیمارستانهای هلال‌احمر در عربستان هستند.