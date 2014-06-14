  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۴

رقابتهای قهرمانی کشتی فرنگی روسیه؛

شکست ولاسوف مهمترين شگفتی مسابقات/ رده‌بندی چهار وزن نخست

شکست ولاسوف مهمترين شگفتی مسابقات/ رده‌بندی چهار وزن نخست

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی روسیه از دیروز جمعه در حومه شهر مسکو در حال انجام است كه شكست قهرمان المپيك روس‌ها مهمترين شگفتی اين رقابتها را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست این رقابتها كه مدعيان اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم به مصاف هم رفتند، در وزن 75 کیلوگرم رومن ولاسوف قهرمان المپیک در دیدار فینال شکست خورد و الکساندر چهرکین قهرمان اروپا در سال 2014 نیز از دور رقابتها کنار رفت.

بر اين اساس رده‌بندی روز نخست این رقابتها به شرح زیر است:
66 کیلوگرم:
1- الکسی کیانکین 2- زائور کابالویف 3- عظمت احمداف و آرتم سورکوف

75 کیلوگرم:
1- بیلان نالگیف 2- رومن ولاسوف 3- روسلان ایساکوف و بیسلان آساکالوف

85 کیلوگرم:
1- عظمت بیک بایف 2- سوسروکو کودزاکوف 3- الکسی اسکارابین و آرتو سوکوروف

130 کیلوگرم:
1- واسیلی پارشین 2- ویتالی ایلنیستکی 3- گئورگ کانکسلیان و ویتالی اسچور

کد مطلب 2311120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها