به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست این رقابتها كه مدعيان اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم به مصاف هم رفتند، در وزن 75 کیلوگرم رومن ولاسوف قهرمان المپیک در دیدار فینال شکست خورد و الکساندر چهرکین قهرمان اروپا در سال 2014 نیز از دور رقابتها کنار رفت.

بر اين اساس رده‌بندی روز نخست این رقابتها به شرح زیر است:

66 کیلوگرم:

1- الکسی کیانکین 2- زائور کابالویف 3- عظمت احمداف و آرتم سورکوف

75 کیلوگرم:

1- بیلان نالگیف 2- رومن ولاسوف 3- روسلان ایساکوف و بیسلان آساکالوف

85 کیلوگرم:

1- عظمت بیک بایف 2- سوسروکو کودزاکوف 3- الکسی اسکارابین و آرتو سوکوروف

130 کیلوگرم:

1- واسیلی پارشین 2- ویتالی ایلنیستکی 3- گئورگ کانکسلیان و ویتالی اسچور