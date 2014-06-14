بانک جهانی پوشش اطلاعات اعتباری ایران را 40 درصد اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلیلی مدیرعامل شرکت مشاوره و رتبه بندی اعتباری ایران توضیحاتی را در مورد خبر "بانک ها به برخی ها در 5 سال 300 بار وام دادند" در 3 بند به این خبرگزاری ارسال کرد.

1- آمار ارایه شده در خصوص اینکه هر ایرانی 2 تا 3 وام در 5 سال گذشته دریافت نموده است در واقع از تقسیم تعداد کل وام های پرداختی بر تعداد کل افراد وام گیرنده به دست آمده است.

همان طور که مستحضر هستید این شاخص بیانگر میزان دسترسی افراد بالغ یک کشور به تسهیلات و حساب های بانکی می باشد که از نظر بانک جهانی (گزارش های سالیانه رتبه بندی کشورها) بیانگر میزان پوشش اطلاعات اعتباری در یک کشور می باشد. خوشبختانه از نظر این شاخص جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی آن در سطح بسیار مطلوبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا برخوردار است.

آمارهای رسمی بانک جهانی نشان می دهد که 2.7 میلیارد از جوانان دنیا فاقد حتی یک حساب بانکی بوده اند و از خدمات اعتباری محروم اند. این درحالی است که در نظام بانکی ایران در دوره قابل قیاس (یک دوره پنج ساله) بیش از 50 درصد افراد بالغ کشور به طور متوسط حداقل دو فقره وام دریافت کرده اند. این در حالی است که آمار موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و سایر مکانیزم های وام دهی خرد در محاسبه این شاخص لحاظ نشده است که در صورت لحاظ آن از این منظر یک وضعیت بسیار خوب و منحصر به فرد برای نظام بانکی ایران قابل تصور است.

در این خبر اینگونه القاء شده که 19 میلیون نفر ایرانی فقط توانسته اند هر کدام حداقل یک یا دو وام دریافت کنند ولی افرادی وجود دارند که 300 بار وام گرفته اند.

حتی اگر یک فرد 300 بار وام بگیرد و هر 300 وام خود را در طول زمان کاملاً منطق با توافقات انجام شده با بانک های فعالیت های اقتصادی مولد به کار گیرد و به موقع نیز به تعهدات خود در مورد بازپرداخت اقساط آن اقدام نماید. این مساله یک نکته مثبت در اعتبارسنجی افراد و شرکت های مذکور تلقی می گردد.

بنابراین کنار هم قرار دادن این دو مقوله (شاخص متوسط وام گیری ایرانی ها با ارایه یک مثال در مورد مفهوم اعتبارسنجی مبنی بر تاثیر مثبت 300 ابر وام گرفتن و بازپرداخت به موقع آن) دارای 1 اشکال اساسی می باشد. اولاً اخذ حداقل 2 وام به طور متوسط توسط هر ایرانی یک شاخص اقتصادی بسیار مثبت برای نظام بانکی کشور ما تلقی می گردد.

ثانیا استفاده از جمله (بانکها به برخی ها در 5 سال 300 بار وام دادند) این ذهنیت را در اذهان عمومی ایجاد می کند که بانک های کشور به عده ای 300 بار وام پرداخت کرده اند و این به عنوان نقطه ضعف برای نظام بانکی کشور مطرح می گردد. این در حالی است که اتفاقاً اگر به شرکت های تولیدی و فعال و مولد در اقتصاد در طی 5 سال گذشته تسهیلات متعددی برای سرمایه در گردش پرداخت شود که هم توسط این شرکت ها به صورت صحیح از آن استفاده شده و به موقع نیز باز پرداخت گردد از نقاط قوت یک نظام بانکی مطرح می گردد.

2- محتوای خبر ارایه شده صحیح و دقیق می باشد که از این منظر از آن خبرگزاری و خبرنگار محترم کمال امتنان را دارم و امیدوارم که همچون گذشته با انعکاس اخبار مربوط به اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری در فرهنگسازی این مفاهیم در بخش اقتصادی کشورمان در راستای ارتقاء و بهبود عملکرد نظام بانکی کشورمان ما را یاری رسانید.

3- جهت اطلاع این خبرگزاری محترم برخی از دستاوردهای بسیار مثبت نظام بانکی کشور که مبتنی بر تشکیل سامانه اعتبارسنجی به دست آمده است را جهت استحضار تقدیم می نمایم:

- رتبه اخذ اعتبار جمهوری اسلامی ایران در گزارش بهبود فضای کسب و کار سال 2014 بانک جهانی 83 درج شده است که در مقایسه با رتبه کلی کشورمان بیانگر بهبود قابل ملاحظه ای می باشد که ماحصل همکاری نظام بانکی کشور در تاسیس سامانه اعتبارسنجی می باشد.

- در گزارش بانک جهانی درصد پوشش اطلاعات اعتباری برای ایران بیش از 40 درصد درج شده که نسبت به متوسط کشورهای پیشرفته (63 درصد) در حد بسیار مطلوبی قرار دارد که با روند رو به رشد سال های اخیر رسیدن به متوسط کشورهای توسعه یافته برای نظام بانکی کشورمان قابل دستیابی است.