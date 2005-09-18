سردار جزايري: اعدام صدام خيلي ها را خوشحال خواهد كرد// نبايد اجازه داد با معدوم شدن صدام، جنايت هاي وي به فراموشي سپرده شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در آستانه سالگرد حمله نظامي رژيم بعث عراق به رهبري صدام حسين به جمهوري اسلامي ايران و در پاسخ به اين سوال خبرنگار حماسه كه آيا صدام اعدام خواهد شد يا خير؟ سردار جزايري يك سخنگوي سپاه پاسداران اظهار داشت: اعدام صدام خيلي ها را خوشحال خواهد كرد از جمله دولتمردان فعلي كشورهاي اروپايي و نيز سران رژيم آمريكا را چرا كه با اعدام صدام سعي خواهد شد پرونده سياه اين كشورها در حمايت از اين جنايتكار در دوران جنگ تحميلي كاملا بسته شود.

آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان تلاش دارند حمايت هايي كه از اين رژيم قرون وسطايي در جريان تجاوز عليه ايران بعمل آوردند را به فراموشي بسپارند. ضرابخانه هاي تسليحاتي شيميايي، هواپيماها، موشك ها و ماهواره هايي كه صدام توسط آنها هزاران انسان بي گناه را به خاك و خون كشانيد همگي توسط سران اين كشورها در اختيار نظاميان صدام قرار مي گرفت البته نبايد اجازه داد با معدوم شدن صدام، اين جنايت ها به فراموشي سپرده شود.

جزايري در اعتراض به قوه قضاييه اظهار داشت: با وجود آنكه هر روز شاهد پرپر شدن عزيزانمان به خاطر جراحات شيميايي جنگ هشت ساله هستيم، چرا اقدام قضايي مناسب عليه آلماني ها و بعضي كشورهاي ديگر كه حسب اسناد و مدارك مستقيما در جنايات صدام شريك و سهيم بوده اند صورت نمي گيرد.

وي در ادامه گفت: كيفر خواست عليه صدام كه قبل از آنكه اعدام شود، او را مرده اي متحرك بايد دانست، بايد به كيفر خواستي عليه ابرقدرت ها و قدرت هاي اصلي برافروختن آتش جنگ عليه ايران تبديل شود و اين همان چيزي است كه در تاريخ ماندگار خواهد شد.