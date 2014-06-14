حضور وزرای نفت و آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس / بررسی طرح افزایش نرخ باروری

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری منتشر شد.

بر این اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد: طرح جامع کاداستر کشور، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد: طرح دوفوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد: طرح اصلاح مواد (1) ، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد: رد طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.

همچنین بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد: طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1336 و اصلاحات بعدی آن، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد: لایحه الحاق جزیره هرمز به محدوده منطقه آزاد قشم از دیگر مواردی است که در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی این هفته مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد: طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد: لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی، گزارش شوردوم کمیسیون انرژی درمورد: طرح حمایت از صنعت برق کشور و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد: لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بنابراین گزارش همچنین سؤال نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران، ری‌، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر نفت در صحن علنی طرح خواهد شد.

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز یکشنبه این هفته با حضور در صحن علنی مجلس، در مورد اولویت‌های سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» گزارش خواهد داد.