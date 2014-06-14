امکان انتخاب یک سیستم سرمایشی مناسب فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه اينترنتي "دمانما" با هدف ایجاد مرجع مناسب برای انتخاب و خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی خانگی آغاز به كار كرد.



این فروشگاه اینترنتی با بهره گیری از نظرات کارشناسان به انتخاب تجهیزات سرمایشی و گرمایشی برای آسایش خانواده های ایرانی كمك كند و به متقاضیان خرید اینترنتی، راه حل ارائه می دهد.



سجاد علی عرب مدیر این فروشگاه اینترنتی گفت: امروزه تمایل افراد به استفاده از کولرگازی به شدت افزایش پیدا کرده ؛ كه از جمله دلايل آن می توان به سيستم سرمایش مطبوع تر و امكان تنظيم دما در کولرهای گازی اشاره كرد؛ اين در حالي است كه هوای مرطوب تولیدی در کولر آبی٬ محیط بسیار مناسبی جهت رشد انواع آلودگی های باکتریایی٬ ویروسی و میکروبی ايجاد كرده و همچنين با توجه به مصرف زیاد آب در کولرهای آبی، استفاده از کولرهای گازی در شهری چون تهران می‌تواند برای منابع کشور مفید باشد.



وی گفت: خرید و فروش اینترنتی امری نوپا در ایران محسوب مي شود و هنوز افراد زیادی اعتماد کافی به این شكل خرید و فروش را ندارند، اما در فروشگاه اینترنتی www.DamaNama.com امکان پرداخت هزینه در محل بعد از رویت محصول در تهران فراهم شده است، همچنين امکان استفاده مشتریان از درگاه پرداخت امن پاسارگاد براي خريد وجود دارد.