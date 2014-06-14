محسن بکائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به رئیس شورای اسلامی شهر پیشنهاد دادیم از مردم نظرسنجی کنند تا شاید پروژه‌های مناسب دیگری تعریف شود اما این کار را نکردند.

وی با اشاره به برگزاری همایش آرمان شهر نیشابور اظهار داشت: بیش از یکصد نفر از سرمایه‌گذاران نیشابوری مقیم داخل و خارج کشور در این همایش حضور به‌هم می‌رسانند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: افراد مرتبط با موضوع اقتصادی در بدنه دولت چون نوبخت معاون رئیس جمهور، نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصادی و امور دارایی و مقامات استانداری برای حضور در همایش دعوت شده‌اند که دعوت‌نامه به امضای مشترک دو نماینده نیشابور در مجلس رسیده است.

بکائیان با بیان اینکه دست همه را می‌بوسیم که برای نیشابور بخواهند کاری بکنند، تصریح کرد: این همایش با نیت عشق به نیشابور برگزار می‌شود و فقط ما این فعالیت اقتصادی همایش را ابتدا برای شهرمان و بعد خودمان پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی سرمایه‌گذاری همایش فقط برای همایش نه برای کل شهرستان است، تاکید کرد: رفت ‌و آمد شهردار در این سرمایه‌گذاری تاثیر ندارد شورای اسلامی حمایت می‌کند و درگیر اختلافات جناحی نمی‌شود.‌

بکائیان یادآور شد: شهرداری بالغ‌بر 30 پروژه را تعریف کرده و الان دفتر مشارکت‌های شهرداری و سه شرکت شهری روی مباحث اقتصادی، زیربنایی و مطالعاتی پروژه‌های مختلف کار می‌کنند.