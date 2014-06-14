داشتن رهبری از اسرار شکوه ملت ایران است/ آوارگی ملتها حاصل توطئه آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه کربلای مازندران افزود: ملتی دارای عظمت و بزرگی است و کشوری در منظومه جهانی به عنوان یک قدرت حقیقی، هویتی متعالی، شخصیتی برجسته شناخته می شود که دارای عناصری اصیل باشند که ساختمان بزرگی و عظمت او را شکل می دهد.

وی بیان داشت: اگر کشوری دارای رهبری بزرگ، مکتبی حیات بخش، مردمانی آگاه و مومن باشد، چنین کشوری در جهان بزرگ شناخته می شود.

سردار سلامی یادآور شد: جهان بر اساس ذهنیت و اداراک خود نسبت به کشورها و ملتها عمل می کند و هر جامعه ای می تواند ادراک، نگرش و برداشت جهان را نسبت به خود مدیریت کند.

وی عنوان کرد: یکی از اسرار بزرگی و شکوه ملت ایران در عرصه جهانی که تراز ملتها سنجیده می شود، داشتن، عناصر بزرگ یعنی، رهبری بزرگ، مکتبی حیات بخش و ملتی بزرگ است.

وی عنوان کرد: وقتی این سه عنصر در ملتی جمع باشد، بزرگی دیگری در کنار آنها، این عظمت را مدام رشد می دهد و پویایی و تحول پذیری در عظمت او وجود دارد.

جانشین فرمانده سپاه گفت: دشمنان بزرگ برای ملتهایی که دارای مکتب، رهبر و ملت بزرگ هستند، وسیله ای برای رشد و تعالی است و در جامعه ما این عوامل همه در کنار هم جمع هستند.

وی بیان داشت: عامل کلیدی که زیرساخت اصلی استحکام بنای کشور بزرگ را برعهده می گیرد، رهبری انقلاب و نظام بوده که یکی از وجود تمایز انقلاب و ملت ما نسبت به سایر ملتهاست.

وی افزود: هیچیک از انقلابها بجز انقلاب اسلامی نتواسنتند برای مدتی طولانی دوام آوردند و بسرعت در نظام قدرتهای بزرگ حذف و یا ادغام شده اند.

سردار سلامی گفت: در تاریخ می بینیم که انقلاب با یک مرگ تدریجی و میرایی مواجه می شوند و در دوره کنونی نیز برخی انقلاب به دلیل فقدان یک رهبری نیرومند، بسرعت دستاورد تلاشهای ملتهایشان به قدرت رفت.

وی به انقلاب مصر اشاره و اضافه کرد: چقدر ساده آن کسانیکه در قفس مردم گرفتار بودند، آزاد شدند و انقلابیون بجای آنان در قفس قرار گرفته اند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران بیان داشت: به دلیل فقدان وجود یک رهبری که بتواند توطئه ها را شناسایی و انقلاب را مدیریت کند و از میان فتنه ها عبور کند، آن انقلابها موفق نبوده اند.

دشمنان بزرگ برای کشوری بزرگ نعمت هستند

سردار سلامی با بیان اینکه دشمنان بزرگ برای کشور بزرگ نعمت است گفت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای انقلاب، با دشمنان و توطئه های زیادی مواجه بوده است ولی با داشتن رهبری بزرگ مقابل توطئه ها تا به امروز ایستاده ایم و از تهدیداتها و مخاطرات سنگین دشمنان گذشته ایم.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت: اجازه نداده ایم دشمن حتی یک توفیق برابر انقلاب و کشور به دست آورد و اگر دشمن، جنگ خارجی را به عنوان یک راهبرد برای شکست یک انقلاب انتخاب کرده بوده ولی امام راحل توانست با بسیج ملت برابر آرایش جهانی قدرت و ائتلاف فشرده ظرف هشت سال غلبه کند و جنگ سبب رشد ادبیات، اعتقاد و باور به جهاد فی سبیل الله شده است.

سردار سلامی گفت: دشمنان بزرگ سبب شدند وقتی ملت ایران برابر این صف آرایی غلبه کرد، باورهای خفته ملت زنده شد و ملت به این باور رسید که در عمل می تواند بر دشمنانش غلبه کند.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: باید حقانیت اسلام از درون واقعه ای اثبات شود که معیارهای عادی و مادی قابل توجیه آن نیست و اگر ما در برتری قوا پیروز می شدیم، هنر مکتب و ولایت، نمی توانست رخ بنمایاند و ما باید در غلت پیروز شویم تا حقانیت اسلام اثبات شود و مدل و الگویی برای سایر ملتها باشیم.

وی افزود: ما به فضل الهی و رفعت در بزرگی در قدرت به حدی رسیده ایم که دشمن هر چه قدرت انباشته می کند و به میدان می آورد، ملت ایران در مقابل آنان می ایستد.

سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آرایش 1+5 اشاره و اضافه کرد: در این آرایش شامل حضور همه قدرتهای بزرگ جهان هستیم که نشانه عظمت و قدرت ملت ایران است.

ارعاب آمریکایی از ابزارهای توطئه است

وی پتانسیل ارعاب آمریکایی را یکی ابزارهای توطئه دشمنان بیان کرد: این توطئه ها بواسطه رهبری بزرگ درهم پیچیده می شود و ملتی که دارای آرمانی بزرگ هستند، شکست نمی پذیرد.

جانشین فرمانده سپاه تاکید کرد: ملت ایران به این شخصیت و باور رسیده است که قدرتهای بزرگ، هرچقدر بزرگ باشند، در مقایسه با قدرت الهی کوچک هستند و این حقیقت این باور را در ملت ایران ایجاد کرده است و هیچ ملتی را نمی توان در تاریخ مثال زد که در تحریم کاملا جهانی و در مسیر انزوای نیرومند بین المللی، تحت عملیاتهای روانی و رسانه ای، تهاجمات سخت جهانی قرار گیرد.

وی با عنوان اینکه، حجاب گریزی، نمازگریزی، تحویل اعتیاد الکترونیک از جمله تهاجمات دشمنان است که حتی به چهره ظاهری جوانان ما نیز رحم نمی کنند گفت: با این همه فشار، مردم بر ارزشهای خود مانده اند و اکثریت به حفظ عفاف و حجاب اهمیت می دهند و هنوز چادرها بر سر زنان ما می درخشد.

سردار سلامی گفت: بذر ناامنی، آوارگی، فقر و حزن توسط آمریکاییها در سرزمینهای اسلامی پاشیده شده است و آنان از آواره شدن مسلمانان لذت می برند و از توسعه فساد و ناامنی، از فقر و درماندگی لذت می برند.

وی عنوان کرد: نظام ما در جستجوی آفرینش عزت و آبرو برای مسلمانان است درحالیکه غربیها به ترویج بی بندوباری، فقر، فساد، نا امنی، خواب آلودگی، پریشانی، تصرف دلها، قلبها و مغزها می اندیشند.

آوارگی ملتها حاصل توطئه آمریکاییها و حامیان است

وی گفت: آواره شدن یک ملت به نام سوریه و ناآرامیها در عراق نیز حاصل فکر و توطئه های آمریکا و دوستانش است و در این برهه ما باید آگاه باشیم و مردم و جوانان بدانن در زیر و برق تمدن غرب چیزی جز رویای آشفتگی برای مسلمانان وجود ندارد و راه ما برای سعادت از راه اسلام و تحت ولایت ولی فقیه عبور می کند.

وی با بیان اینکه نظام ما مقتدر است گفت: دشمنان نسبت به قبل ضعیف تر و ناکارآمدتر شده اند که این یک نوید ارزشمند بوده و " صبح " نزدیک است.

سردار سلامی با بیان اینکه راهی جز پیروزیهای بزرگ و نهایی بر دشمنان باقی نمانده است و راه آن ایستادگی و در صحنه ماندن است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر روح مردمی، مردمداری و مردمیاری را حفظ کنیم می توانیم افتخار کنیم و سپاه در دل مردم جای دارد.

سردار محمد تقی شاهچراغی فرمانده سابق سپاه کربلای مازندران به عنوان فرمانده سپاه استان سمنان سردار حسین بابایی به عنوان فرمانده جدید سپاره کربلای مازندران معرفی شد.