  1. دين، حوزه، انديشه
۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۷

درسگفتار فروید و فلسفه: صداهای فروید برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درسگفتارهای بهاره مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش، درسگفتار فروید و فلسفه: صداهای فروید با تدریس صالح نجفی برگزار می شود.

این نشست دوشنبه 26 خردادماه از ساعت 17-19 آغاز می شود.

سرفصل جلسات:
1. شبح آزادی یا فلسفه توالت‌ها؛
2. داستان صدا در روان‌کاوی: صدا به‌ مثابه مصداق میل؛
3. «کیلیک» (click): ساختار زبان- مانندِ ضمیر ناخودآگاه؛
4. la langue: تقابل دال‌ها و صدا یا فلسفه لغزش‌های زبانی

علاقه مندان جهت ثبت نام و حضور در کلاس با می توانند با شماره های 88658603 - 88658604 - 88658605 با روابط عمومی مؤسسه تماس بگیرند.

مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش در  تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی1، پلاک 7 واقع است.

