فوت کودک هفت ساله در واژگونی خودروی وانت در قم/ مصدومیت 2 آتش نشان

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 45 مورد عملیات آتش نشانی در قم انجام شد که منجر به فوت شدن یک نفر و مصدوم شدن 2 نفر و همچنین مصدوم شدن 2 آتش نشان شد.

وی ادامه داد: عملیات های انجام شده توسط نیروهای آتش نشانی شامل چهار مورد حریق ضایعات، 6 مورد عملیات نجات، 22 مورد ایمن سازی و 13 مورد حریق می شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم گفت: نجات های انجام شده توسط آتش نشانی شامل سه مورد گیر کردن در آسانسور، 2 مورد محبوس شدن کودک داخل منزل و یک مورد محبوس شدن داخل خودرو می شود.

وی بیان کرد: ایمن سازی های انجام شده شامل پنج مورد نشت بنزین از خودرو، 6 مورد بازگشایی درب خودرو، سه مورد قطع آژیر، چهار مورد رهاسازی گربه، یک مورد صید مار، یک مورد آب افتادگی داخل منزل، یک مورد واژگونی سواری وانت در روستای ابرجس که منجر به فوت شدن دختر بچه هفت ساله شد و مصدوم شدن 2 سرنشین دیگر می‌شود.

جعفری گفت: حریق های بوقوع پیوسته شامل سه مورد حریق خودرو که در یک حریق خودرو داخل پارکینگ شمالی مسجد مقدس جمکران از قسمت موتور طعمه حریق شد که بلافاصله نیروهای مستقر در درب یک اعزام و ضمن خاموش کردن خودرو از سرایت به خودروهای دیگر جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حریق های بوقوع پیوسته همچنین شامل سه حریق منزل، 2 حریق زمین سفالی، سه مورد حریق درخت، یک مورد حریق پیک نیک، یک مورد حریق انباری فروشگاه بزرگ لوستر فروشی در 24 متری مطهری روبروی آموزش و پرورش منطقه سه می شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم اضافه کرد: با اعلام آتش سوزی مغازه لوستر فروشی به مرکز آتش نشانی بلافاصله دو دستگاه خودرو از ایستگاه هشت به محل اعزام و به علت وجود حریق در طبقه سوم و گسترش آن، چهار دستگاه خودروی عملیاتی دیگر به محل اعزام و با حضور 30 آتش نشان حریق را در طبقه سوم فروشگاه در کمتر از یک ساعت اطفا و از سرایت به منازل مجاور و طبقات پایین ورزشگاه جلوگیری شد.

وی ادامه داد: به علت سنگینی حریق برق منطقه و آتش نشانان از طریق خودروی بالابر از خیابان وارد طبقه سوم شده تا حریق را اطفا کرده که در این حین 2 آتش نشان از ناحیه گردن و صورت دچار سوختگی شدند.

