تغییر کاربری تهدیدی برای کشاورزی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور پیش از ظهر شنبه در دیدار مدیران بخش کشاورزی با نماینده ولی فقیه در استان، بیان کرد: این استان با توجه به شرایط اقلیمی دارای پتانسیل خوبی برای تولیدات محصولات کشاورزی دارد.

حیدرپور با اشاره به اینکه خیلی از زیرساخت ها آمادگی تولید انبوه را ندارند، اذعان داشت: برای رسیدن به پتانسیل بالفعل نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در استان است و لازمه تولید بالا و استفاده از ظرفیت های تولید، سرمایه گذاری در زیرساخت هاست.

وی با اشاره به وقوع سیل و همچنین خشکسالی در استان افزود: خشکسالی و وقوع سیل در استان نشان ازنبود آمادگی زیرساخت ها برای یک تولید خوب است که با آماده شدن زیرساخت ها دیگر با خطر سیل و خشکسالی در استان مواجه نمی شوید.

این مسئول با بیان اینکه وضعیت منابع آبی در مقایسه با استان های دیگر کشور نسبتا خوب است، اظهارداشت: اما متاسفانه 10درصد روان آبها در پشت سدها ذخیره می شود و 90 درصد بعد از استفاده به دریا وارد می شود و لازمه این امر سد سازی برای ذخیره آبهای سرگردان برای یک تولید پایدار و مطمئن در استان است.

وی با بیان اینکه قیمت های اغنا کننده توسط زمین خواران و سود جویان به کشاورزان موجب تحریک آنهاست، افزود: با توجه به قیمت های اغناء کننده زمین خواران، هویت کشاورز که زمین است از دست می دهد و باید کشاورزان را در حفظ زمین های کشاورزی توجیه کرد.

حیدرپور بیان کرد: با توجه به وابستگی امنیت مواد غذایی کشور به زمین های کشاورزی باید این زمین ها حفظ شود، افزود: هر هکتار زمین شالیزاری از چرخه تولید خارج شود برنج 80 نفر وابسته به کشورهای دیگر می شود.

حیدرپور با اشاره به اختصاص اعتبارات سال گذشته در بخش کشاورزی، گفت: در سال گذشته 9 میلیارد تومان اعتبار استانی که 30 درصد تخصیص داده شده است، 180 میلیارد ريال اعتبار ملی و 600 میلیارد ريال برای خرید ماشین آلات و سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشاورزی در اختیار بهره برداران، کشاورزان و دامداران قرار گرفت.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه جهاد کشاورزی خدمات بسیاری با حمایت امام راحل انجام داد، گفت: بعد از ادغام جهاد سازندگی با جهاد کشاورزی باید حداکثر استفاده را به نفع کشاورزی و مملکت بدست آورد.

حجت الاسلام سید مجتبی موسوی با اشاره به اینکه در این استان همچنان با مشکل زمین و آب که دو پایه کشاورزی است مواجه هستیم، اظهارداشت: زمین در استان وضعیت خوبی ندارد، شاید هکتارها زمین تبدیل و تغییر کاربری می شود.

وی بیان کرد: شاید هکتارها زمین در استان روزانه تبدیل و تغییر کاربری می شود که از اراده و قدرت سازمان جهاد کشاورزی خارج است و از مدیران ارشد استان انتظار حمایت و کمک را داریم تا بتوانیم گام های خوبی در آینده برای تولید بهتر برداریم.