ترخیص دو نفر ازسه مصدوم حادثه تصادف اتوبوس ربوده شده از بیمارستان / پرونده سرقت از طریق کلانتری 161 ابوذر در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاري مهر، پبمان سنندجی اظهار کرد: عصر روز گذشته مورخ 23 خردادماه، یک دستگاه اتوبوس بخش خصوصی مربوط به شرکت تعاون همکار، که در مسیر بهارستان -جمهوری فعالیت می کرد توسط یک سارق به سرقت رفت.

وی ادامه داد: راننده اتوبوس را متوقف کرده بوده و برای انجام کاری از اتوبوس خود پیاده شد که در این هنگام فردی اتوبوس را سرقت کرده و با حرکت در مسیر ورودممنوع در خیابان جلیلی با یک دستگاه موتورسیکلت برخوردکرد.

به گفته سنندجی در این حادثه سه نفر مجروح شدند که دو نفر راکب موتورسیکلت و نفر سوم عابر پیاده بوده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه مجروحان حادثه به بیمارستان سینا منتقل شده اند، تصریح کرد: اکنون دو نفر از مجروحان مرخص شده و یکی دیگر بستری است.

سنندجی افزود: پرونده سرقت اتوبوس و تصادف از طریق کلانتری 161 ابوذر در حال بررسی است.

جلال ملکی نیز با بیان اینکه عصر روز گذشته ستاد فرماندهی آتش نشانی با دریافت خبر این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 28، 65 و نجات 38 را در ساعت 16: 19 دقیقه به محل حادثه واقع در خیابان ابوذر، میدان جلیلی، خیابان عاشری اعزام کرد، گفت: اتوبوس بخش خصوصی شرکت واحد با چندین دستگاه خودروی سواری و دو موتورسوار برخورد کرد که در نهایت خودروها به شدت آسیب دیده و راکب جوان یکی از موتورسیکلت ها در زیر اتوبوس محبوس شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به شلوغ بودن خیابان ها به دلیل جشن نیمه شعبان و ازدحام جمعیت در محل وقوع حادثه اظهار کرد: آتش نشانان به سختی و البته در کوتاهترین زمان ممکن توانستند به محل حادثه برسند و بلافاصله با رویت این صحنه اقدام به ایمن سازی محل حادثه، قطع جریانات برق خودروها و همچنین کمک به راکبان موتور سوار و محبوسان احتمالی خودروهای دیگر شتافتند. درنهایت مصدومان را پس از رهاسازی تحویل عوامل اورژانس دادند.

وی همچنین اضافه کرد: پس از بررسی و جستجو محبوسان حادثه از نشت بنزین خودروها جلوگیری شد.