330 ميليارد ريال اعتبار به طرحهای توسعه كشاورزي سنندج اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، فريد سپري ظهر امروز شنبه در مراسم تجليل از كشاورزان نمونه شهرستان سنندج كه در مجتمع فرهنگي هنري فجر اين شهرستان برگزار شد، گفت: از خرداد سال 58 به فرمان بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي جهاد سازندگي تشكيل شد و تا كنون اقدامات چشمگيري توسط كاركنان و فعالان وزارت جهاد سازندگي كه بعدها با كشاورزي ادغام شد، انجام شده است.

وي عنوان كرد: استان كردستان از لحاظ كشاورزي داراي ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه اي است كه بالفعل كردن آن مي تواند در خودكفايي اقتصادي كشور نقش اساسي داشته باشد.

وي بيان كرد: استفاده از توان فارغ التحصيلان بخش كشاورزي، اصلاح شيوه هاي آبياري به عبارتي تقويت و ترويج آبياري تحت فشار، استفاده از بذور اصلاح شده، مبارزه با آفات و بيماري ها با بهره گيري از تكنولو‍ژي هاي نوين از جمله اولويت هاي جهاد كشاورزي در اين شهرستان است.

مديرجهاد كشاورزي شهرستان سنندج ادامه داد: به منظور توسعه همه جانبه بخش كشاورزي سنندج برنامه ريزي هاي اساسي با محوريت دهياري ها صورت گرفته شده است و در اين راستا از بيش از 40 فارغ التحصيل بخش كشاورزي در حوزه نظارت به كارگيري شدند.

سپري عنوان كرد: راه‌اندازي 4 ايستگاه بزرگ پمپاژ آب با هزينه‌اي بالغ بر 52 ميليارد ريال از محل اعتبارات سفر رهبري و هيئت دولت به استان زمينه تبديل يك هزار و 200 هكتار از اراضي اين شهرستان به صورت كشت آبي را فراهم كرده است.

وي اعلام كرد: عمليات بهينه‌سازي سوخت در 61 واحد مرغداري اين شهرستان اجرا شده است و با اجراي اين مهم بيش از 2 ميليون و 400هزار ليتر سوخت صرفه‌جويي شده و بيش از 20درصد هزينه‌ها در اين بخش كاهش پيدا كرده است.

وي اظهار داشت: 330 ميليارد ريال اعتبار به يك هزار و 59 طرح توسعه كشاورزي در اين شهرستان اختصاص يافت و اين مهم منجر به ايجاد اشتغال پايدار براي يك هزار و 540 نفر شد.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان سنندج عنوان كرد: در 27 خردادماه جاري نيز به صورت همزمان 10 طرح بزرگ كشاورزي با اعتباري بالغ بر 55 ميليارد ريال در اين شهرستان به بهره‌برداري مي رسد.

در پايان اين مراسم از 32 كشاورز نمونه شهرستان سنندج با دادن هدايا و لوح تقديري تجليل به عمل آمد