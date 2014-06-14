280 تشکل کشاورزی روستایی در همدان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی ظهر شنبه در چهارمین همایش تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی استان همدان اظهار داشت: تمام بهره برداران کشاورزی استان همدان عضو تشکل های کشاورزی و روستایی هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 280 تشکل کشاورزی و روستایی در استان همدان در حال فعالیت هستند، ابراز داشت: این تشکل ها در بخش های مختلف شامل روستایی، کشاورزی، بانوان، تولید و دامداری و مرغدارای فعالیت می کنند.

مدیر تعاون روستایی استان همدان با اشاره به اینکه 140 هزار نفر کشاورز در استان همدان وجود دارد، بیان داشت: این تعداد از کشاورزان ممکن است هر کدام در یک یا بیش از یک تعاونی و تشکل عضو باشند و بنابراین این تشکل ها و تعاونی ها بیش از 280 هزار نفر عضو دارند.

عباسی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه تشکل ها شامل تشکل های فراگیر و تخصصی می شود، عنوان داشت: تجربه و قدمت تشکل ها و تعاونی ها در استان همدان نشان از این دارد که کشاورزان استان همدان شناخت خوبی در این حوزه دارند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه باید امور مربوط به کشاورزی به دست بخش خصوصی و تشکل ها سپرده شود، افزود: تشکل ها دارای زیر ساخت بوده و فراگیر هستند و بالای 60 درصد اراضی استان همدان را تحت پوشش دارند.

مدیر تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه تعاونی های روستایی استان همدان بیش از 200 هزار تن ظرفیت انبار محصولات کشاورزی را دارند، بیان داشت: با استفاده از این زیر ساخت ها و ظرفیت ها بیش از 150هزار نفر از کشاورزان در استان همدان ساماندهی شده اند.

عباسی در مورد بیمه تعاون روستایی نیز گفت: بیمه استثنایی عشایر و روستاییان فرصت مناسبی برای کشاورزان و روستاییان به شمار می رود.

رئیس هیئت مدیره کانون سیب زمینی کاران استان همدان نیز در این همایش به بیان برخی از مشکلات تعاونی و تشکل ها پرداخت و گفت: امروز کشور از مرز خود کفایی گذشته و باید به سمت تنظیم بازار حرکت کند اما متاسفانه در تنظیم بازار دچار مشکل هستیم.

ابوالقاسم سوزنچی با بیان اینکه ذخیره سازی محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار ضرر محسوب می شود، ابراز داشت: بحث هذفمندی یارانه ها در جای خود ارزشمند بود اما باید در مصرف آب و برق و گاز صرفه جویی و یارانه ای پرداخت می شود که در مصرف انواع محصولات مانند برنج و سیب زمینی و غیره هزینه شود.

وی با بیان اینکه تشکل ها اصلیترین بخش اقتصاد کشور را بر عهده دارند، ابراز داشت: یکی از اقدامات در استات همدان راه اندازی هیئت داوری نظام صنفی در استان همدان است.

سوزنچی از افتتاح هیئت داوری نظام صنفی در پنجم تیر ماه در استان همدان خبر داد و گفت: این هیئت داوری با همکاری دادگستری در استان همدان به شکل پایلوت اجرا می شود و قرار بر این است که مشکلات اصناف حل شود.